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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - «شراع» يستضيف مهرجان الشارقة لريادة الأعمال
تاريخ النشر: 17/09/2019
الشارقة: ”الخليج 365”
للعام الثالث على التوالي، يستضيف مركز الشارقة لريادة الأعمال (شراع)، مهرجان الشارقة لريادة الأعمال في مركز إكسبو الشارقة يومي 25 - 26 نوفمبر 2019.
ويعقد مهرجان الشارقة لريادة الأعمال هذا العام شراكة مع «مايندفالي»، وهي شركة تعليمية تركز على التنمية الشخصية والتعلم مدى الحياة، لاستضافة فعالية «مايندفالي لايف» في إمارة الشارقة؛ حيث سيحظى الحضور بفرصة المشاركة في تجربة تساعدهم على تسريع وتيرة نموهم الشخصي، والتغلب على العقبات، واكتساب عقلية النجاح.
ويهدف المهرجان في موضوعه الرئيسي هذا العام إلى توجيه الحضور في سعيهم الداخلي، وتحفيزهم على سبر دوافعهم الأعمق واستكشاف مصادر إلهامهم، وبالتالي تحرير إمكاناتهم لبلوغ أعلى مستويات الأداء.
وقالت نجلاء المدفع، المدير التنفيذي لمركز الشارقة لريادة الأعمال «شراع»: يسعى «شراع» بتنظيمه المهرجان إلى تمكين رواد الأعمال من بلوغ أقصى إمكاناتهم، ومساعدتهم على إثراء حياة موظفي وعملاء شركاتهم الناشئة على حد سواء. ونحن سعداء جداً بشراكتنا مع «مايندفالي» في تقديم مفهوم ريادة الأعمال الواعية في الشارقة.
وقال فيشن لاخياني، الرئيس التنفيذي ل«مايندفالي»: متحمسون جداً لتقديم نماذج «مايندفالي» للصحة والرفاهية في مكان العمل ضمن مهرجان الشارقة لريادة الأعمال. ونعتقد بأن العصر المقبل لريادة الأعمال سيتمحور حول ريادة الأعمال الواعية التي تقوم على توافق العقل والروح والجسد مع رسالة رواد الأعمال بتقديم منتجات وخدمات متميزة إلى العالم.
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