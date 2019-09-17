شكرا لقرائتكم خبر عن «أبوظبي الأول» الأنشط بـ61.7 مليون والان نبدء باهم واخر التفاصيل
صعد مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 1.71% إلى مستوى 5160.73 نقطة، مع ارتفاع أسهم شركات البنوك والعقار والاتصالات والتأمين والطاقة والخدمات.
شهد السوق تداول 41 مليون سهم، بقيمة إجمالية بلغت 202.4 مليون درهم، نفذت من خلال 2242 صفقة، وجرى تداول أسهم 26 شركة، وارتفعت أسعار أسهم 14 شركة، فيما تراجعت أسعار أسهم 8 شركات.
وتصدر سهم «أبوظبي الأول» التداولات بقيمة 61.7 مليون درهم، وارتفع بنسبة 2% مغلقاً عند 15.3 درهم، ثم سهم «أبوظبي التجاري» بسيولة قيمتها 34.67 مليون درهم، وزاد بنسبة 2.92% مغلقاً عند 8.46 درهم، ثم سهم «اتصالات» بتداولات بقيمة 32.4 مليون درهم، وصعد بنسبة 2.56% إلى 16.8 درهم.
وسجل سهم «أسمنت رأس الخيمة» الارتفاع الأكثر بنسبة 6.62% ليغلق عند 0.79 درهم، تلاه سهم «طيران أبوظبي»، وصعد بنسبة 3.64% وأغلق عند 2.85 درهم، ثم سهم «أبوظبي التجاري» بارتفاعه 2.92% وإغلاقه عند 8.46 درهم.
وفي المقابل، سجل سهم «أركان» التراجع الأكثر بنسبة 5.61% ليغلق عند 0.47 درهم، تلاه سهم «العالمية القابضة»، وهبط بنسبة 4.71% ليغلق عند 4.05 درهم، ثم سهم «الوطنية للتكافل»، ونزل بنسبة 2.78% وأقفل عند 0.7 درهم.
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