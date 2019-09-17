المزروعي: حريصون على تعزيز التعاون الاستثماري مع إندونيسيا



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي:عدنان نجم



أكد المهندس سهيل محمد فرج المزروعي وزير الطاقة والصناعة، أن الإمارات حريصة على تعزيز التعاون الاستثماري والتجاري مع جمهورية إندونيسيا الصديقة، في ظل العلاقات الثنائية المتميزة التي تجمع بين قيادتي البلدين، والعلاقة الاقتصادية القوية التي تشهد نمواً سريعاً في العديد من القطاعات، مشيراً إلى الزيارة الناجحة التي قام بها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، مؤخراً والتي تكللت بتوقيع العديد من اتفاقيات التعاون الاقتصادي المشترك في قطاعات الطاقة والنفط والبنية التحتية واستثمارات عديدة تقدر بحوالي 10 مليارات دولار.

جاء ذلك خلال الاجتماع التجاري الذي نظمته غرفة تجارة وصناعة أبوظبي بين فعاليات الأعمال والقطاع الخاص لكل من دولة الإمارات وجمهورية إندونيسيا، وشهد اللقاء كل من المهندس سهيل المزروعي، والجنرال لوهوت بينزار باندجايتان، وزير تنسيق الشؤون البحرية في جمهورية إندونيسيا، ومحمد ثاني بن مرشد الرميثي رئيس اتحاد غرف الإمارات، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، وعدد من أعضاء مجلس إدارة غرفة أبوظبي، ومحمد هلال المهيري مدير عام غرفة أبوظبي ومحمد عبدالله بن مطلق الغفلي سفير الدولة لدى جاكرتا وحميد بن سالم الأمين العام لغرف الإمارات، والعديد من فعاليات الأعمال والقطاع الخاص في إمارة أبوظبي.

وشهد الاجتماع وفد رفيع المستوى من الجانب الإندونيسي، يمثلون غرفة التجارة والصناعة الإندونيسية وفعاليات القطاع الخاص والأعمال في إندونيسيا.

وأشار سهيل المزروعي إلى المناخ الاقتصادي والاستثماري الكبير الذي تتمتع به إندونيسيا خلال الفترة الحالية، والذي جعل منها وجهة لكثير من الدول الاقتصادية الكبرى مثل جمهورية الصين وغيرها، داعياً القطاع الخاص والمستثمرين الإماراتيين إلى استغلال الفرص الاستثمارية القائمة في إندونيسيا، خاصة أنها دولة خصبة وغنية بالكثير من الموارد، وتشهد طفرة اقتصادية وزيادة في النمو الاقتصادي المطرد الذي بلغ 5% فضلاً عن صعود جمهورية إندونيسيا إلى مرتبة من بين أفضل 16 دولة اقتصادياً على مستوى العالم، مشيراً إلى التشجيع الحكومي الذي تحظى به إندونيسيا لحماية وتعزيز الاستثمار وتهيئة البيئة المناسبة لدعمه.

من جانبه أعرب لوهوت بينزار باندجايتان، عن سعادته بزيارته لأبوظبي واجتماعه في غرفة تجارة وصناعة أبوظبي ولقاء فعاليات الأعمال والقطاع الخاص، مؤكداً على عمق العلاقات الثنائية المتميزة التي تجمع حكومة وشعب البلدين، وقد تكللت تلك العلاقات بتأسيس شراكات ومشاريع استثمارية ضخمة في مجالات اقتصادية حيوية، سيكون لها النجاح والتنمية.

وذكر أن هذا التعاون الذي تشرف عليه اللجنة المشتركة بين الإمارات وإندونيسيا من شأنه أن يرفد مجالات التعاون الحكومي بالعديد من الشراكات والصفقات التجارية بين مجتمعي الأعمال والقطاع الخاص لدى البلدين الصديقين، والعمل المتكامل والمشترك على توسيع آفاق التعاون تلبية لمتطلبات المرحلة الحالية والمستقبلية، في ظل ما تتميز به علاقات الجانبين من إمكانات وفرص كبيرة للنمو، خاصة في مجالات الاستثمار والتكنولوجيا والزراعة والتجارة العامة والصناعة.

وأكد محمد ثاني بن مرشد الرميثي استعداد اتحاد غرف الإمارات بشكل عام، وغرفة أبوظبي بشكل خاص، على تعزيز ودعم مجالات التعاون الاقتصادي والتجاري بين مجتمعي الأعمال الإماراتي والإندونيسي، وذلك من خلال المساهمة في توفير اللقاءات الثنائية واللجان المشتركة، والتعريف بمناخات ومزايا الاستثمار لدى الجانبين، وتوسيع آفاق التعاون والشراكة بمشروعات تخدم أهداف البناء والتنمية والتقدم في البلدين الصديقين.