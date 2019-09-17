الإمارات: لدينا فائض إنتاج لمواجهة اضطرابات النفط



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: عدنان نجم

ندد المهندس سهيل المزروعي وزير الطاقة والصناعة بالهجوم الإرهابي الذي تعرضت له منشآت نفطية سعودية مؤخراً، لافتاً إلى أن الإمارات لديها قدرات إنتاجية لمواجهة أية اضطرابات محتملة في الإمدادات، موضحاً أنه من المبكر الدعوة لاجتماع طارئ لمنظمة أوبك. وقال المزروعي: إن ما حدث يعتبر عملاً إجرامياً وإرهابياً يستهدف البنية التحتية النفطية في المملكة العربية السعودية، حيث تشكل المملكة ثقلاً كبيراً في أسواق النفط كونها تمثل 10% من إنتاج العالم من النفط.

وأضاف: إن استهداف منشآت نفطية في السعودية له تأثير على أسواق النفط العالمية، حيث شهدنا ارتفاع برميل النفط بنسبة 10% وبزيادة 6 دولارات.

وأوضح أن السعودية احتوت هذا الهجوم، مشيراً إلى جاهزية شركة «أرامكو» في التعامل مع الأحداث، حيث تعتبر البنية التحتية النفطية في السعودية قوية وستتعامل مع هذا الحدث وتتخطاه.

وقال: لقد تواصلنا مع شركة «أرامكو» عقب الهجوم الإرهابي وعرضنا عليهم المساعدة في الجوانب الفنية.