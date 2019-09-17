بنية «إكسبو 2020 دبي» التقنية الأحدث والأكثر تطوراً في العالم

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: حمدي سعد

يحتضن موقع «إكسبو 2020 - دبي» بنية تقنية تجعله الأحدث والأكثر تطوراً في العالم، تشمل نظاماً مؤتمتاً بالكامل، يتحكم آلياً في جميع مرافق ومكونات الموقع، فضلاً عن إدارة كافة العمليات المتعلقة بجميع مجريات الحدث لحظة بلحظة، عبر الاستعانة بتقنيات الذكاء الاصطناعي، والتعرف إلى الهويات والوجوه، فضلاً عن استخدام تقنيات «إنترنت الأشياء» في إدارة عمليات الإضاءة والري والإشارات الضوئية وغيرها.

أعلنت شركة «سيسكو»، شريك الشبكات الرقمية، عن إنجاز مشروع تثبيت حلول الشبكات عالية الذكاء ضمن الأجنحة الرئيسية الثلاث «الاستدامة» و«الفرص»، و«التنقل»، في مقر «إكسبو2020 - دبي»؛ حيث ستمكن هذه الحلول الزوار والعارضين والمنظمين من الاتصال بالشبكة لاسلكياً في موقع الحدث العالمي عبر أي جهاز بشكل أمن وسلسل.

وأكدت «سيسكو» أن «الشبكات المبنية على المقاصد»، ينظر إليها باعتبارها العمود الفقري للبنية التحتية التقنية الخاصة ب«إكسبو 2020 - دبي»، لتشكل بدورها بنية تحتية عالية الذكاء، تتصف بقدرات التعلم والتكيف الذاتي المستمر، فضلاً عن حماية نفسها بنفسها تلقائياً، مما يجعلها القاعدة الأساسية للتجارب الرقمية المقدمة خلال الحدث الأكبر من نوعه عالمياً.

وقالت «سيسكو» خلال مؤتمر صحفي عقدته بموقع «إكسبو 2020 - دبي» صباح أمس: إنه وفي إطار توفير تجارب سلسلة لجموع الزوار، ستنشر الشركة أكثر من 8000 نقطة وصول للشبكة؛ لتخدم نحو 300 ألف مستخدم يومياً، كما ستخدم أكثر من 400 نقطة نهائية في أنظمة «إنترنت الأشياء» كإدارة المباني، والري، والإضاءة.

تجربة استثنائية

وأكد محمد الهاشمي، الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا في «إكسبو 2020 - دبي»: «يستعد فريق الحدث الأكبر من نوعه عالمياً في 20 أكتوبر/تشرين الأول 2020 لانطلاقة المعرض، واستقبال الزوار من كافة أنحاء العالم؛ لذا نحرص على المساهمة في هذه الجهود الدؤوبة؛ لإبهار ملايين الزوّار من خلال تقديم تجربة استثنائية مدعومة بأحدث التقنيات والبنية التحتية الرقمية التي يوفرها شركاؤنا، وتحديداً شريك الشبكات الرقمية «سيسكو».

وأضاف الهاشمي: إن مستويات الإنجاز المتسارعة التي تشهدها عمليات التحضير للمعرض تسير بصورة جيدة، خاصةً مع اقتراب مرحلة الاختبار والجاهزية نهاية العام الجاري».

بنية متكاملة

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وقال شكري عيد، المدير التنفيذي لدول المنطقة الشرقية لدى «سيسكو» الشرق الأوسط: إن الشركة طورت شبكات وتقنيات، بعضها يطبق لأول مرة في العالم، كما وظفت كافة إمكاناتها في دعم كافة أنظمة الحماية المعلوماتية؛ للتنبؤ بحوادث معلوماتية غير مسبوقة بالعالم؛ وذلك لتأكيد حماية المعلومات المتعلقة بالزوار وجميع الجهات والشركات المشاركة بالحدث العالمي.

أضاف عيد: أقامت الشركة مركز بيانات خاصاً بموقع الحدث؛ بهدف التأمين الكامل للبيانات وإداراتها بالصورة التي توفر كافة متطلبات إدارة الحدث، وللاستفادة منها في التخديم على متطلبات الحشود المتواجدة بالحدث، وبصورة آنية عبر شاشات العرض المنتشرة بأنحاء الموقع، وبصورة تفاعلية كذلك.

وتابع عيد: إن التقنيات التي ستخدم في موقع «إكسبو 2020» ستوفر بنية متكاملة للتخاطب والاتصال والتعرف إلى الوجوه وقراءة كافة المعلومات الخاصة بجميع المتواجدين في أرض الحدث، إضافة إلى استخدام تقنيات تعلم الآلات والذكاء الاصطناعي.

وقال: انطلاقاً من أهمية البنية التحتية الشبكية القوية للأمن السيبراني كإحدى أبرز العوامل الرئيسية لنجاح إكسبو، سيتم نشر مختلف حلول «سيسكو» في أرض المعرض لضمان قدرة الأجهزة المعنية على رصد أي تهديدات ومنع وقوعها، مع المحافظة في ذات الوقت على قدرة الزوّار والعارضين على الاتصال بشكل آمن وسلس.

وتابع عيد: تم الانتهاء من تثبيت شبكة الأمان المادي والتي بدورها ستدعم شبكة كاميرات المراقبة CCTV، والتي تمكن فرق الأمن والسلامة من تغطية كامل موقع «إكسبو 2020»، ومراقبة حركة الزوار على امتداد أرض المعرض الممتدة على مساحة 4.38 كيلو متر مربع.

سهولة التواصل

وتسعى «سيسكو» لتبسيط عمليات الاتصال، وتشجيع الابتكار، وتمكين موظفي «إكسبو 2020» من التواصل مع بعضهم عبر مختلف الأجهزة في أي وقت أو مكان، ويتم حالياً استخدام أكثر من 3200 هاتف من سيسكو ضمن مكاتب «إكسبو 2020»، علاوةً على ذلك، سيستفيد موقع إكسبو من ميزات تطبيق الحلول الديناميكية الرقمي «Cisco Vision» لإيصال المعلومات بطريقة أكثر تفاعلية، وعرض المحتوى الرقمي والفيديو عالي الدقة.

مفهوم جديد لبيئة الأعمال

في السياق، تطبّق «سيسكو» مفهوم «مكتب المستقبل»، وهو تطبيق متطور عبر الإنترنت يتيح للموظفين إمكانية البحث بكل سهولة وأمان عن قاعات الاجتماعات، وتحديد مواقعها، وحجز أماكنهم، ويمكن للموظفين عند جدولة أي اجتماع استخدام التطبيق بشكل يسمح بانضمام مشاركين آخرين عن بعد باستخدام أداة «WebEx Conference»، مع توافر خيار تفعيل ميزة المساعدة الصوتية المدعومة بالذكاء الاصطناعي AI Voice«Assistant»؛ حيث تسجل خدمة «إيفا» من «فويسيا» محضر الاجتماع وتقوم بتوزيعه على المشاركين كما يمكن لضيوف وزوّار المعرض استخدام تطبيق الويب؛ لحجز اجتماعات فردية مع الجهات التي تهمهم من بين المشاركين في «إكسبو 2020»، ما يتيح تجربة سهلة وسلسة للتواصل وبناء شبكات العلاقات على أرض المعرض.