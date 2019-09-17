شكرا لقرائتكم خبر عن استقالة الرئيس التنفيذي ل «جلفار» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365” أعلنت شركة الخليج للصناعات الدوائية «جلفار»، عن موافقة مجلس إدارتها على قبول استقالة الرئيس التنفيذي للشركة «جيروم كارل».

وأوضحت الشركة في بيان لسوق أبوظبي للأوراق المالية، أن مهام الرئيس التنفيذي المستقيل ستنتهي اعتباراً من الأحد 8 ديسمبر 2019.

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