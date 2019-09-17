«الدار» تفتتح مقراً جديداً لشركتي «خدمة» و«بروفيس»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

افتتحت شركة الدار العقارية أمس المقر الرئيسي الجديد لشركتي «خدمة» و«بروفيس» في «ياس مول» بأبوظبي، كجزء من جهود الشركة لتعزيز تجربة العملاء عبر جميع مراكز الخدمة، ولإرساء معايير جديدة في القطاع. وجرى تصميم المقر الجديد ليوفر بيئة عمل تسهم في ترسيخ قيم التعاون بين الموظفين بهدف ضمان تقديم خدمات وفق أعلى معايير التميز.

وتجدر الإشارة إلى أن في وقت سابق من العام الجاري، اتخذت «الدار» قراراً استراتيجياً بإعادة تنظيم شركة «خدمة»، بهدف التركيز على تقديم حلول إدارة المرافق وصيانة المنازل للعملاء، وإطلاق شركة «بروفيس» لتوفير حلول رائدة ومبتكرة في مجال إدارة العقارات، حيث تمتلك شركة «الدار العقارية» كلا الشركتين بنسبة 100٪.

وقال طلال الذيابي الرئيس التنفيذي لشركة «الدار العقارية»: تواصل (الدار) مساعيها نحو توفير وجهات سكنية ومهنية وترفيهية استثنائية عبر جميع أنحاء الإمارات للأجيال الحالية والمستقبلية، ولذلك لا ننظر فقط إلى تطوير مشاريع جديدة، ولكن رؤيتنا تمتد إلى ما هو أبعد، حيث تشمل أعمال الإدارة والصيانة المتواصلة لتعزيز تجربة عملائنا وللحفاظ على مستوى استثماراتنا. واليوم نعزز استثماراتنا من خلال افتتاح مقر (خدمة) و(بروفيس) الجديد بهدف ضمان توفير خدمات دعم عالمية المستوى ما يمثل عنصراً حاسماً في دورة حياة العقار.

وأوضحت «الدار» أن شركة «بروفيس» تقدم خدمات الإدارة والاستشارة لإدارة العقارات، وخدمات الإدارة والاستشارة لاتّحاد الملاّك، والبيع والتأجير، فضلاً عن إدارة النوادي والمرافق الترفيهية. من ناحية أخرى، تركز شركة خدمة على توفير حلول إدارة المرافق وصيانة المنازل للعملاء عبر قطاعات عدة، تشمل المرافق السكنية والتجارية، ومراكز البيع بالتجزئة، والمنشآت الحكومية والتعليمية والضيافة، ومرافق الرعاية الصحية.

وسيضم المقر الرئيسي الجديد أكثر من 200 من موظفي «خدمة» و«بروفيس» الذين يدعمهم أكثر من 3000 موظف فني موزعين عبر مختلف الأصول ومراكز خدمة العملاء.

وقال جاسم صالح بوصيبع: شهدنا نمواً ملحوظاً في شركتي «خدمة» و«بروفيس»، حيث فازتا بالعديد من العقود عبر جميع أنحاء الإمارات، ونجحتا في تعزيز محفظتهما من الحلول والخدمات المبتكرة. وسيعمل المقر الرئيسي الجديد على تعزيز علاقتنا بعملائنا كونه يقع في أحد المراكز التجارية المرموقة في الإمارات بجزيرة ياس. ونثق أن هذا الموقع الجديد سيضيف قيمة ملموسة لعملاء (خدمة) و(بروفيس) وسيدعم تعزيز تجربة العملاء ومواصلة الارتقاء بالخدمات المقدمة من قبل الشركتين.

وحضر مراسم الافتتاح محمد خليفة المبارك رئيس مجلس إدارة شركة «الدار العقارية»، وطلال الذيابي الرئيس التنفيذي لشركة «الدار العقارية»، وجاسم صالح بوصيبع الرئيس التنفيذي للاستثمار في «الدار العقارية»، بالإضافة إلى عدد من المسؤولين في كل من «الدار»، و«خدمة»، و«بروفيس».