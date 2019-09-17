1.2 % انخفاض أسعار المستهلكين في أبوظبي خلال أغسطس



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”



كشف تقرير مركز الإحصاء - أبوظبي، الإحصائي حول الرقم القياسي لأسعار المستهلك لشهر أغسطس/آب 2019، عن انخفاض الرقم القياسي لأسعار سلة المستهلك 0.8% خلال الفترة بين يناير/ كانون الثاني - أغسطس/آب مقارنة بالفترة نفسها من عام 2018. كما انخفض الرقم القياسي لأسعار المستهلك بنسبة 1.2% خلال أغسطس 2019 مقارنة بشهر أغسطس 2018. وأظهر التقرير ارتفاع الرقم القياسي لأسعار سلة المستهلك بنسبة 0.4% خلال أغسطس مقارنة بشهر يوليو 2019.

وحيث ساهمت مجموعة «السكن، والمياه، والكهرباء، والغاز، وأنواع الوقود الأخرى» بنسبة 151.8% من مجمل معدّل الانخفاض خلال الفترة بين يناير وأغسطس؛ حيث انخفضت أسعار المجموعة 3.6%. كما ساهمت مجموعة «النقل» بنسبة 119.5% وانخفضت 6.0%. أما مجموعة «الأغذية والمشروبات» فساهمت بنسبة 33.2% وانخفضت 2.1%.

ومن جانب آخر، فإن مجموعة الترويح والثقافة ساهمت بالحد من نسبة الانخفاض خلال الفترة مقارنة بنسبة مساهمة 119.7%؛ وارتفعت 19.8%.

كما أوضح المركز انخفاض معدلات أسعار المستهلك للأسر في شريحة الرفاه «الدنيا» بنسبة 1.2%، وانخفاض معدلات أسعار المستهلك للأسر في شريحة الرفاه «المتوسطة» بنسبة 1.0% وانخفاض معدلات أسعار المستهلك للأسر في «شريحة الرفاه العليا» بنسبة 0.4% خلال الفترة يناير- أغسطس من عام 2019، مقارنة بالفترة من عام 2018.

من جانب آخر، أثّر انخفاض أسعار المستهلك خلال الفترة من يناير - أغسطس من عام 2019 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2018، في معدّلات أسعار المستهلك للأسر المواطنة والأسر غير المواطنة، ما أدّى إلى انخفاضها 0.8%، أما شريحة الأسر الجماعية فانخفضت 1.3%.