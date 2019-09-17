«إس آند بي»: 5.5 مليار دولار إصدارات الإمارات في الصكوك

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: عبير أبو شمالة

تقدر وكالة التقييم الائتماني العالمية «إس آند بي» قيمة إصدارات الدولة من الصكوك بنحو 5.5 مليار دولار في الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري، وتتوقع أن يستقر مستوى الإصدارات في العام الجاري عند مستوى لا يتجاوز إصدارات 2018 التي بلغت قيمتها نحو 9.5 مليار دولار.

قال محمد دمق الرئيس العالمي للتمويل الإسلامي لدى الوكالة خلال لقاء صحفي، يوم أمس، في دبي، إن إصدارات الصكوك العالمية وصلت إلى 113 مليار دولار في الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري، مقابل 84.2 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي، أي بارتفاع وصل معدله إلى 34%.

وتوقع أن تصل قيمة الإصدارات العالمية الإجمالية هذا العام إلى ما يتراوح بين 140 إلى 150 مليار دولار مقابل 131 مليار دولار في العام الماضي.

وقال دمق إن هناك عوامل تحد من فرص نمو إصدارات الصكوك، أبرزها حقيقة إن مصدري الصكوك ما زالوا يفضلون السندات التقليدية في المنطقة في غياب المعايير الموحدة والتعقيدات المرافقة لإصدار الصكوك مقارنة بالسندات التقليدية.

ومن هذه العوامل كذلك تصاعد المخاطر الجيوسياسية نتيجة التطورات الأخيرة مع إيران، وتقلب أسعار النفط، وتتوقع الوكالة استقرار سعر البرميل عند 60 دولاراً للبرميل في العامين الجاري، والمقبل. ولفت دمق إلى أن ارتفاع أسعار البترول يعني تراجعاً في احتياجات التمويل والإصدارات الجديدة في دول الخليج.

وفي المقابل، لفت إلى عنصر إيجابي يتمثل في ارتفاع مستويات السيولة العالمية، وانخفاض الفائدة، ما يعني إن المستثمر سوف يجد بحثاً عن العائد، ولفت إلى أن التقديرات تشير إلى وجود أدوات مالية تقدر قيمتها بنحو 15 تريليون دولار عالمياً لا تحقق نتائج، أو بالأحرى العائد عليها سلبي، ما يزيد من جاذبية الأدوات التي تحقق عائداً.

ولفت إلى عدد من التوجهات الجديدة في سوق إصدارات الصكوك، من أبرزها مبدأ تقاسم الربح والخسارة الذي يرى إنه من الممكن أن يحرم السوق من فئة مهمة من المستثمرين، وهم المستثمرون في أدوات الدخل الثابت. وقال إن من شأن تطبيق هذا المبدأ رفع التسعير.

توحيد معايير شمولي

وجدد الحديث الذي طال سنوات حول توحيد المعايير التي تحكم إصدارات الصكوك، لكنه أضاف هذه المرة كلمة «شمولي»، بمعني أن تكون هذه المعايير الموحدة صالحة لتشمل كل الفئات، وتحدث هنا عن مساعي هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (أيوفي) ومقترحاتها لتوحيد المعايير، قائلاً إنها لا تتناسب والمتطلبات، ومن ضمنها تعيين وصي مستقل، وأن يتم تحويل الأصول إلى الشركة ذات الأغراض الخاصة بالقيمة السوقية العادلة، أو بقيمة قريبة منها بشكل معقول، وقال إن هذا الشرط مناقض لممارسات السوق، حيث إن القيمة وتحويل الأصل يتم في بداية المعاملة، ويبقى سارياً طوال مدتها.

لكنه لفت إلى أن الهيئة رحبت بالتعليقات حول الأمر، وهي تجري عدداً من اللقاءات آخرها متوقع أن ينعقد، اليوم الثلاثاء، لمناقشة تأثير هذه المعايير، وكيف يمكن أن تكون اكثر شمولاً.

وأشار من جهة أخرى إلى الدور الإيجابي المتوقع من دخول التكنولوجيا المالية، وشركات «الفنتك» إلى المجال، وآخرها مبادرة من شركة «فنتك» لإطلاق منصة لإصدارات الصكوك.

التمويل الإسلامي: بطء النمو الواقع الجديد

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قال دمق إن بطء النمو هو الواقع الجديد لقطاع التمويل الإسلامي بصفة عامة، مع نمو في الأصول لم يتجاوز 2% في العام الماضي، ولا يتوقع أن يتجاوز 5% سنوياً في العامين الجاري، والمقبل. وقال إن نمو البنوك الإسلامية في العام الماضي كان أضعف من نمو التقليدية (بفارق 1%) الأمر الذي عزاه للدمج في القطاع الذي كان له تأثيره المؤقت في الربحية، إضافة إلى انكشافات بعض البنوك الإسلامية في المنطقة المرتفعة على تركيا، ما جعلها تتضرر نتيجة تراجع الليرة التركية. وتوقع أن يتقارب النمو بين الإسلامية والتقليدية في الفترة من 2019 إلى 2020.

40 % من شركات التكافل في الإمارات لم تمتثل لمتطلبات الرسملة



قال أمير موجيك، محلل رئيسي لتصنيفات شركات التأمين لدى الوكالة، إن 40% من شركات التكافل في الإمارات لم تمتثل بعد للوائح الملاءة المالية الجديدة، مقابل نسبة أقل 10% لشركات التأمين التقليدية. وقال إن سبب الفارق في النسبة يرجع لكون أغلبية شركات التكافل صغيرة مقارنة بالتقليدية. وقال إن بعض الشركات تواصل عملها بمبادرات من مساهميها لضخ السيولة فيها، لكنه تساءل إن كان هذا النموذج قابلاً للاستدامة.

وأوضح أن نمو شركات التكافل في المنطقة يكاد يكون معدوماً، مع هيمنة السوق السعودي بحصة 85%، أما في الإمارات فالوضع مختلف، حيث ينمو السوق بنحو 10%، كما تتحسن مستويات الربحية.

التوتر الجيوسياسي الراهن لا يدعو إلى خفض تقييم السعودية الائتماني

قالت ذهبية جوبتا، المدير المشارك للتصنيفات السيادية والتمويل العام لدى الوكالة، إن التوتر الجيوسياسي في المنطقة والأحداث الأخيرة في السعودية لن يكون لها انعكاسات في الوقت الراهن على التقييمات الائتمانية السيادية للسعودية، الأمر الذي يمكن أن يتغير في حال تصعد التوتر إلى مستويات أكثر حدة.

ولفتت إلى أن الانعكاسات ربما تكون اكثر إيجابية على الإمارات، ودول المجلس الأخرى على المدى القصير، نتيجة ارتفاع أسعار النفط، إضافة إلى إمكانية رفع هذه الدول الإنتاج للتعويض عن التراجع في الإنتاج في المملكة.

لكن تصعد التوتر بصورة اكبر سيكون له انعكاسات سلبية على اقتصادات المنطقة.