متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

عقد في مجلس سيدات أعمال دبي التابع لغرفة دبي، يوم أمس، لقاء للإعلان عن إطلاق لجنة مبادئ تمكين المرأة في الإمارات، والكشف عن أسماء أعضائها. يأتي تأسيس اللجنة بهدف دعم وتحفيز التوازن بين الجنسين في المؤسسات التجارية وأسواق المال والأعمال والمجتمع في دبي، كما ينسجم مع رؤية وأهداف مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين لدعم الجهود الحكومية الرامية لحماية الرفاه الاجتماعي والمالي للمرأة، وترسيخ شراكتها المؤثرة في عملية التنمية المستدامة، ما سيعزز من سمعة دولة الإمارات كبيئة داعمة للمساواة بين الجنسين، وتحقيق هدفها لتغدو ضمن أفضل 25 دولة في العالم تحقق المساواة بين الجنسين بحلول العام 2021.

وتشمل المبادئ السبعة لتمكين المرأة، العمل على إعداد قيادة عالية المستوى للشركات من أجل تحقيق المساواة بين الجنسين في بيئة العمل، واحترام ودعم حقوق الإنسان وعدم التمييز، وضمان الصحة والأمان والرفاهية لكل العاملين من الرجال والنساء، وتشجيع التعليم والتدريب والتطوير المهني للمرأة، وتطبيق التطوير المؤسسي والممارسات المتعلقة بسلسلة الإمداد والتوزيع والتسويق التي تساهم في تمكين المرأة، والترويج للمساواة من خلال المبادرات والإرشاد المجتمعي، إضافة إلى قياس التقدم المحقق وتوفير التقارير العلنية لتحقيق المساواة بين الجنسين.