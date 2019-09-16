شكرا لقرائتكم خبر عن "الثورة الصناعية الرابعة" ضمن جلسات المؤتمر الاقتصادى لجمعيات رجال الأعمال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت جمعية رجال الأعمال المصريين، عن اطلاق أول مؤتمر اقتصادى متكامل لدعم الاستثمار فى مصر بالشراكة مع جمعية رجال أعمال إسكندرية والجمعية المصرية لشباب الأعمال، وذلك يوم الاثنين 23 سبتمبر الجارى.

وقال المهندس مجد الدين المنزلاوى عضو مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين ورئيس لجنة الصناعة والبحث العلمى بالجمعية، إن التعاون بين الجمعيات الثلاثة فى تنظيم المؤتمر يهدف إلى دعم الاستثمار فى مصر واعطاء دور أكبر للقطاع الخاص فى المساهمة فى التنمية الاقتصادية.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى الذى عقد بمقر جمعية رجال الأعمال اليوم للإعلان عن مؤتمر "مستقبل الاستثمار فى مصر – رؤية مجتمع الأعمال" بحضور محمد صبرى رئيس جمعية رجال أعمال اسكندرية وبسام الشنوانى نائب رئيس الجمعية المصرية لشباب الأعمال.

وأشاد المنزلاوى بالتعاون بين الجمعيات الثلاثه، مشيرا إلى تمثيل مؤسسة التصنيف الدولى موديز فى جلسات المؤتمر بجانب دعوة الجهات الدولية المحايدة يحقق المرجو منه.



مسئولو جمعيات رجال الأعمال

وأكد المنزلاوى، أن مؤسسة موديز للتصنيف الائتمانى ستقدم عرض عن الوضع الاقتصادى بمصر بجانب عدة جلسات تبحث سبل دعم القطاع الخاص لخطط

الدولة التنموية وإرسال رسالة للمستثمرين بالعالم حول قوة الاقتصاد المصرى وجاذبيته، وسبل دعم بئية الأعمال وغيرها من المؤشرات الاقتصادية.

من جانبه أكد المهندس محمد صبرى رئيس جمعيه رجال أعمال إسكندرية، أن المؤتمر سيعقد فى 23 سبتمبر الجارى، ويهدف لدعم الاستثمار بمصر ومناخ الأعمال والأدوات التى تمتلكلها الدولة لتحقيق التنمية المستدامة بالشراكة مع القطاع الخاص.

وأكد صبرى، أن المؤتمر سوف يستعرض موشر "إصلاح 1و2" الخاص بالجمعية والذى يقيس قدرات القطاعات الصناعية ومؤشرات اداء الأعمال والإجراءات والتشريعات المحفزة لنمو الشركات وآليات المحفزة للاستثمار وتحسين مناخ الأعمال.

وأشار صبري، أن الجلسه الأولى بالمؤتمر ستتطرق إلى رفاهية الشعوب وخلق الثروات التى تتيح تحقيق العداله الاجتماعية، ودور القطاع الخاص لتحقيق ذلك من خلال خطط طويلة وقصيرة الأجل.



اجتماع جمعيات رجال الأعمال

ونوه صبرى، إلى أن العنصر البشرى أحد أهم المقومات الاقتصادية التى سيركز عليها المؤتمر وبحث الاستفادة من امكانيات القطاع الخاص فى تدريب وتطوير القدرات الانتاجية من اجل خلق جيل قادر على احترام الدولة وحب الوطن وتعزيز ثقافه العمل وخلق القيم داخل المواطن.

وأشار صبرى، إلى أن القطاع الخاص المصرى عليه دور وواجب وطنى للمساهمة فى التنمية الاقتصادية وعليه مراجعة دوره داخل الدولة وتحسين قدراته التنافسية ورفع قدرته الإنتاجية، مشيرا إلى أن القطاع الخاص على استعداد لتظيم قدراته التنافسية والدخول فى قطاعات متعددة مثل التعليم والصحة والصناعة وغيرها لتنمية الاقتصاد المصرى.

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من ناحيته قال بسام الشنوانى نائب رئيس الجمعية المصرية لشباب الأعمال، إن إتاحة التعاون بين الجمعيات الثلاثه سينعكس إيجابيا على الاستثمار بمصر وسبل دعم قطاع الأعمال.

وأكد الشنواني، أن جمعية شباب الأعمال سيشارك بجلسه خاصة عن الثورة الصناعية الرابعة بالاعتماد على المشاريع التكنولوجية وبحث سبل توطينها فى مختلف الصناعات المصرية مستقبلا، وهى خطوة هامة للاقتصاد المصرى والصناعة والاستثمار.

وأشار الشنوانى، إلى أنه سيتم ارسال التوصيات للحكومة للنظر فى رؤيه رجال الأعمال بالكامل حول أهم سبل دعم الاستثمار ودور القطاع الخاص به.

وقال جمال أبو على الأمين العام للجمعية المصرية لشباب الأعمال، إن الوصول للعالمية يتطلب الاستعانة بالثورة الصناعية الرابعة فى كل مناحى الصناعة المصرية، فى ظل اعتماد العالم على صناعة التكنولوجيا.

وأكد أبو على، أن تأهيل دخول مصر بقوة للثورة الصناعية الرابعة، تتوقف على مدى قدرة الحكومة والقطاع الخاص للتحول التكنولوجى فى مختلف القطاعات الصناعية والخدمية وغيرها ومواكبة التقدم التكنولوجى عالميا.

من جانبه، قال الدكتور عبد المنعم حافظ نائب رئيس مجلس إدارة جميعة رجال أعمال إسكندرية، إن الاقتصاد المصرى نجح فى عده اختبارات هامة على مدار السنوات الماضية، مشيرا إلى أن هناك مؤشرات هامة تقوم بها جمعية رجال أعمال إسكندرية لرصد المشاكل التى يعانى منها الاقتصاد فى مجالات مختلفة وسبل حلها ويتم عرضها بالحلول على الحكومة.

ولفت إلى أن الجمعية تمتلك مركز للتدريب والتشغيل المهنى بغيط العنب لدعم التعليم الفنى والتدريب المهنى لدعم الاقتصاد ودور القطاع الخاص وقدرته على التنميه بالتعاون مع الحكومة.

من جانبه قال محمد يوسف المدير التنفيذى لجمعية رجال الأعمال المصريين، إن هناك ضرورة للتعاون بين مجتمع الأعمال لتعزيز سبل دعم الاستثمار والصناعة بمصر مستقبلاً، بالاضافة إلى أن هناك دور حيوى للإعلام فى دعم مثل تلك المؤتمرات.

وأكدت مديحة نصر المدير التنفيذى للجمعية المصرية لشباب الأعمال، أن المشاركة فى تنظيم المؤتمر يعد بداية ونطلاقه قويه للجمعيات الثلاثة لخدمة الاقتصاد القومى وزيادة مساهمة القطاع فى التنمية الشاملة وتنفيذ خطط ورؤية الدولة للتنمية المستدامة.

وأضافت مديحة نصر، أن التعليم هو محور حيوى وهام لتطوير سبل الاقتصاد والاستثمار وجلسة شباب الأعمال تتبلور حول التعليم وسبل دعمه لدعم الصناعة والاقتصاد بمصر.