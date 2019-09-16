شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الاتصالات: نستهدف زيادة مساهمة القطاع بالناتج المحلى الإجمالى لـ 6% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ‏‫أكد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات استطاع أن يحقق نموا مرتفعا، كما أنه من المتوقع أن تصل نسبة مساهمة القطاع فى الناتج المحلى الإجمالى إلى 6% مع نهاية العام المالى المقبل، مع العمل على بلوغ نسبة 8% خلال 3 سنوات .

جاء ذلك خلال لقاء الغرفة الألمانية مساء اليوم، حيث أشار الوزير إلى ارتفاع الطلب على وظائف وخدمات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات سواء داخل أو خارج مصر، مؤكدا تزايد معدلات تصدير الخدمات الرقمية لتصل إلى 3.7 مليار دولار خلال العام الحالى، لافتا أنه من المستهدف زيادتها خلال العام المقبل بنسبة تجاوز 12% ثم تجاوزها فى العام الذي يليه بنسبة 14%.

وأوضح الوزير، أنه يجرى العمل على التوسع فى الدول العربية والأفريقية والسوق الأوروبى فى ظل توافر الكوادر البشرية المدربة، ونسعى لزيادتهم لـ10 آلاف سنويا ومضاعفة ذلك مستقبلا، كما يجرى بحث التعاون مع العديد من الدول منها الصين واليابان والولايات المتحدة والمملكة المتحدة لعقد شراكات فى مجال التدريب وبناء القدرات.