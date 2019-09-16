شكرا لقرائتكم خبر عن إدارة "صناعة الورق" توصي بتخفيض وزيادة رأس المال بغرض إطفاء الخسائر المتراكمة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أوصى مجلس إدارة الشركة السعودية لصناعة الورق، للجمعية العامة غير العادية للشركة بالموافقة على تخفيض رأس مال الشركة، بنسبة انخفاض قدرها 39.2%.

وأشارت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الإثنين، إلى أن رأس المال سيتراجع من 245 مليون ريال إلى 149 مليون ريال، لينخفض بذلك عدد الأسهم من 24.5 مليون سهم، إلى 14.9 مليون سهم.

وقالت الشركة إن السبب الرئيسي في تخفيض رأس المال هو إعادة هيكلة رأس مال الشركة لإطفاء الخسائر المتراكمة ودعم نمو الشركة مستقبلاً.

ونوه البيان، إلى عدم وجود تأثير من تخفيض رأس مال الشركة على التزامات الشركة المالية، علماً بأن تاريخ التخفيض سيكون بنهاية ثاني يوم تداول يلي انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي تقرر فيها تخفيض رأس المال.

كذلك أوصى مجلس الإدارة، وبعد الانتهاء من عملية تخفيض رأس المال، بزيادة رأس مال الشركة من خلال طرح أسهم حقوق أولوية بقيمة 150 مليون ريال.

هذا ويكون تاريخ الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي قررت زيادة رأس المال عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية والذين تظهر أسمائهم في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الجمعية.

وبحسب البيان، قامت الشركة بتعيين شركة الوساطة المالية (وساطة كابيتال) كمستشار مالي بخصوص تخفيض رأس المال و زيادة رأس المال.

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وتتوقع الشركة أن تؤدي إعادة هيكلة رأس المال إلى إطفاء الخسائر المتراكمة بالإضافة إلى تعزيز المركز المالي وتحسين السيولة العاملة للشركة، مما سينعكس إيجاباً على هوامش الربح خصوصاً مع التوجهات الاستراتيجبة للشركة بالتركيز على السوق المحلي والعودة لمستويات الربحية الجيدة التي كانت تحققها الشركة.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة أعلنت، في مارس الماضي، عن تشكيل فريق عمل مكون من عدد من أعضاء المجلس لدراسة خيارات إعادة هيكلة ورفع رأس مال الشركة، وعقد الفريق عدة إجتماعات ومناقشات خلال الفترة الماضية لدراسة الخيارات المتاحة أمام الشركة في تعزيز مركزها المالي.

كما تجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي خسائر بلغ 15.4 مليون ريال خلال الربع الثاني من العام الجاري، مقابل خسائر بلغت 10.3 مليون ريال في الربع المقابل من 2018.

وأرجعت الشركة الارتفاع في الخسائر خلال الربع الثاني إلى عكس مخصصات وأرصدة حسابات دائنة في فترة المقارنة، وذلك بالرغم من التحسن الملحوظ في الربح التشغيلي في الربع الحالي بسبب الزيادة في المبيعات بنسبة 13% والتحسن في مجمل الربح وبالإضافة الى إنخفاض المصاريف الإدارية وعكس مخصص إنخفاض ذمم مدينة تجارية.

وعلى النحو الآخر، حققت الشركة صافي أرباح بلغ 8 مليون ريال خلال النصف الأول من العام الجاري، مقابل خسائر بلغت 10.5 مليون ريال في النصف المقابل من 2018.

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