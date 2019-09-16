شكرا لقرائتكم خبر عن "السوق المالية" تُغرم "ثمار" 80 آلاف ريال لمخالفة قواعد الطرح ونظام السوق والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم اصدرت هيئة السوق المالية قراراً بفرض غرامة مالية مقدارها 80 ألف ريال، على الشركة الوطنية للتسويق الزراعي "ثمار"، لمخالفتها المادة الخامسة والستين من قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة.

وأفادت الهيئة، في بيان لموقع "تداول" المالي، اليوم الإثنين، بأن الغرامة تم توقيعها لعدم التزامها بتزويد الهيئة والافصاح للمساهمين عن تقرير مجلس إدارتها للعام المنتهي في 31 ديسمبر 2018 خلال المهلة النظامية المحددة إذ لم تفصح الشركة عن ذلك إلا بتاريخ 23 أبريل 2019.

كذلك خالف الشركة الفقرة (ب) من المادة السادسة والأربعين من نظام السوق المالية، وذلك لعدم تزويدها الهيئة بعدد من المعلومات المتعلقة بها للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 خلال المدة المحددة لها وفق الجدول المرافق للتعميم في موعد أقصاه 40 يوم تقويمي من نهاية سنتها المالية الذي يوافق 9 فبراير 2019.

وخالفت الشركة أيضاً الفقرة (ج) من المادة الرابعة والستين من قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة، وذلك لعدم إفصاح الشركة عن قوائمها المالية الأولية للفترة المنتهية في 31 مارس 2019 خلال فترة لا تتجاوز (30) يوماً من نهاية الفترة المالية التي تشملها تلك القوائم، إذ لم تفصح الشركة عن ذلك إلا بتاريخ 27 يونيو 2019.

وتجدر الإشارة إلى أن ثمار حققت صافي خسائر بلغ 2.2 مليون ريال خلال الربع الأول من العام 2019، مُقابل صافي أرباح بلغ 1.5 مليون ريال بالربع المُقابل من العام 2018.

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وبحسب البيان، حققت الشركة خسائر تشغيلية بلغت 1.02 مليون ريال، مُقابل أرباح تشغيلية بلغت 2 مليون ريال بالربع المُقابل من العام 2018.

وأرجعت الشركة تحقيق الخسائر خلال الربع الأول من عام 2019 مقارنة بأرباح الربع المماثل من العام السابق، إلى إنخفاض نسبة المبيعات بسبب إنخفاض القوه الشرائية وإرتفاع تكلفة المبيعات.

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