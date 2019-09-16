شكرا لقرائتكم خبر عن "دريك آند سكل" تُنهي المرحلة الأولى من مشروع توسعة جامعة في الكويت والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة "دريك آند سكل إنترناشيونال" عن انتهاء العمل وتسليم المرحلة الأولى من مشروع توسعة جامعة "صباح السالم" في الشدادية في الكويت.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "دبي" المالي، اليوم الإثنين، إنه من المتوقع الانتهاء المرحلة الثانية والأخيرة من المشروع قبل نهاية العام الجاري.

وأفادت الشركة، بأنه بموجب أحكام العقد البالغ قيمته 200 مليون درهم، تولت الشركة التابعة في الكويت مهام تنقيذ مجموعة من الأعمال الميكانيكية والكهربائية والصحية والأنظمة الكهربائية والميكانيكية في كل من كلية الآداب وكلية التربية وملحقاتها.

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يُذكر أن شركة "دريك آند سكل إنترناشيونال" تعمل في الكويت منذ العام 2004 عبر شركتها التابعة "دريك آند سكل إنترناشيونال للمقاولات الكهربائية".

وتجدر الإشارة إلى تحقيق الشركة صافي خسارة بلغ 4.501 مليار درهم خلال العام 2018، مقابل صافي خسارة بلغ 1.183 مليار درهم خلال العام 2017، بنسبة ارتفاع بلغت 280.5%.

وتراجعت إيرادات عقود الشركة مع العملاء خلال العام 2018 إلى 798.3 مليون درهم مقابل إيرادات بلغت 2.636 مليون درهم في العام 2017.

وفي المقابل تراجعت تكاليف المبيعات خلال العام 2018 إلى 1.750 مليار درهم مقابل 3.018 مليا درهم في العام 2017.