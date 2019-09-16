شكرا لقرائتكم خبر عن إدارة "مهارة للموارد البشرية" تُقرر توزيع أرباح بقيمة 2.67 ريال للسهم والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم وافق مجلس إدارة شركة مهارة للموارد البشرية، بجلسته المنعقدة أمس الأحد، على توزيع أرباح نقدية للمساهمين عن الربع الرابع من العام المالي 2018 والربع الأول والثاني من العام المالي 2019، بإجمالي مبلغ موزع بلغ 100.125 مليون ريال.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الإثنين، بأن عدد الأسهم المستحقة للأرباح يبلغ 37.5 مليون سهماً، بحصة من التوزيع تبلغ 2.67 ريال، وبنسبة توزيع إلى قيمة السهم الاسمية تبلغ 26.7%.

وبحسب بيان الشركة، ستكون الأرباح مُستحقة للمساهمين المالكين للأسهم يوم الثلاثاء الموافق الأول من أكتوبر الجاري، والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.

يُذكر أن الشركة حققت صافي ربح بلغ 72 مليون ريال خلال الربع الثاني من العام الجاري، مُقابل صافي أرباح بلغ 57.6 مليون ريال خلال الربع المُقابل من العام 2018.

وأرجعت الشركة ارتفاع الأرباح إلى ارتفاع إيرادات الشركة بنسبة 9% نتيجة النمو في إيرادات قطاع الأعمال بنسبة 12% ومحافظة قطاع الأفراد على أدائه مدعوماً بنمو ايرادات برنامج خدمة بنسبة 21% مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق.

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كذلك ارتفعت الإيرادات الأخرى بقيمة 3 مليون ريال عن عكس مخصصات لم تعد مطلوبة وأيضاً عن أرباح ودائع مرابحة إسلامية لأجل.

كذلك حققت صافي ربح بلغ 126 مليون ريال خلال النصف الأول من العام الجاري، مُقابل صافي أرباح بلغ 105.6 مليون ريال خلال النصف المُقابل من العام 2018.

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