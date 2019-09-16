شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية "رعاية" تُقر إنهاء دورة مجلس إدارة الشركة وتنتخب مجلس إدارة جديد والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم اعتمدت الجمعية العمومية للشركة الوطنية للرعاية الطبية، بجلستها المنعقدة أمس الأحد، الموافقة على توصية مجلس الإدارة بإنهاء دورة مجلس إدارة الشركة والتي بدأت في الأول من يناير من عام 2018، اعتباراً من تاريخ انعقاد الجمعية الموافق 15 سبتمبر الجاري.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول"، اليوم الإثنين، بأن الجمعية أقرت الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أدائهم خلال الفترة الممتدة من الأول من يناير 2019 وحتى تاريخ انعقاد الجمعية.

هذا ووافقت الجمعية على انتخاب مجلس إدارة للدورة القادمة مكون من (9) أعضاء ولمدة (3) سنوات ميلادية اعتباراً من تاريخ أمس الأحد الموافق 15 سبتمبر الجاري.

كذلك اعتمدت الجمعية توصية مجلس الإدارة بإنهاء دورة لجنة المراجعة بالشركة، وقررت تشكيل لجنة المراجعة للدورة القادمة والتي تبدأ اعتباراً من تاريخ 15 سبتمبر الجاري ولمدة ثلاث سنوات ميلادية وعلى مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 13.8 مليون ريال خلال الربع الثاني من العام الجاري، مقابل أرباح بلغت 20.3 مليون ريال في الربع المقابل من 2018.

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وأرجعت الشركة التراحع في الأرباح خلال الربع الثاني إلى إنخفاض الايرادات بسبب إنخفاض عدد المرضى لمستشفيات الشركة وخاصة مرضى عقد الإصابات المهنية مع مؤسسة التأمينات الإجتماعية وعقد وزارة الصحة.

وتراجعت الإيرادات خلال الربع الثاني من العام الجاري إلى 169.9 مليون ريال، مُقابل إيرادات بلغت 199 مليون ريال بالربع المُقابل من العام 2018.

وعلى النحو ذاته، حققت الشركة صافي ربح بلغ 43.8 مليون ريال خلال النصف الأول من العام الجاري، مقابل أرباح بلغت 45.9 مليون ريال في النصف المقابل من 2018، بنسبة تراجع بلغت 4.5%.

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