شكرا لقرائتكم خبر عن "ملاذ" توقع مذكرة تفاهم مع برنامج البناء المستدام لتنفيذ منتج تأمين ضمان البناء والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم وقعت شركة ملاذ للتأمين التعاوني مذكرة تفاهم مع برنامج البناء المستدام مع الشركة الوطنية لخدمات الإسكان التابعه لوزارة الإسكان لتطوير وتنفيذ وتسويق منتج تأمين ضمان البناء ويشمل تفعيل خدمات الفحص الفني لملاك الوحدات السكنية.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الإثنين، بأن مذكرة التفاهم تمت بالتعاون مع برنامج البناء المستدام التابع لوزارة الاسكان في المملكة لأصحاب المنازل والمطورين العقارين.

وبحسب البيان، وقع الاتفاقية من جانب البناء المستدام المهندس مازن بن محمد الداوود بصفته المشرف العام على التنظيم العقاري والاسكان التنموي، ومن جانب شركة ملاذ الاستاذ فواز بن عبدالرحمن الحجي بصفته العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة.

ويأتي توقيع مذكرة التفاهم انطلاقاً من العلاقات المتميزة بين وزارة الإسكان متمثلة في برنامج البناء المستدام وقطاع التأمين ورغبة منهما في التعاون وضرورة تنسيق الجهود للارتقاء بجودة المنتجات العقارية، وسعياً منهما لإنشاء إطار عمل يعزز من الشراكة المستمرة فيما بينهما، لطرح منتجات تأمين تخدم مصلحة المواطن والمطور العقاري، لتعزيز التعاون والتكامل في هذه المجالات بين الطرفين.

يُذكر أن الشركة حققت صافي خسارة بلغ 11.2 مليون ريال خلال الربع الثاني من العام الجاري، مُقابل صافي أرباح بلغ 5.3 مليون ريال خلال الربع المُقابل من العام 2018.

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وأرجعت الشركة تحقيق الخسائر إلى ارتفاع المصاريف العمومية و الإدارية اضافة إلى ارتفاع مكوّن الديون المشكوك في تحصيلها.

كذلك حققت صافي خسارة بلغ 4.2 مليون ريال خلال النصف الأول من العام الجاري، مُقابل صافي أرباح بلغ 15.3 مليون ريال خلال النصف المُقابل من العام 2018.

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