شكرا لقرائتكم خبر عن الاستثمار الأجنبي بالسعودية يقفز 600% في 3 قطاعات اقتصادية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قفز الاستثمار الأجنبي في قطاعي "التمويل والتأمين" و"الرعاية الصحية" بالسعودية بنسبة 600 % خلال الربع الثاني من العام الجاري مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ليبلغ عدد الرخص الجديدة للاستثمار الأجنبي سبع رخص لكل قطاع مقابل رخصة واحدة في 2018.

وجاءت قطاعات "البناء" و"الاتصالات والمعلومات" و"التصنيع" الأكثر جذبا للاستثمار الأجنبي خلال الربع الثاني من العام الجاري، حيث شكلت معا 54 % من إجمالي الرخص الممنوحة للاستثمار الأجنبي بالسعودية بعدد 61 و51 و45 رخصة على التوالي.

وعن الدول، حققت مصر وفرنسا قفزة كبيرة في الاستثمار الأجنبي في السعودية خلال الربع الثاني من العام الجاري مقارنة بالفترة نفسها من 2018، لترتفع للأولى 450 % "22 رخصة مقابل 4 رخص"، و375 % للثانية "19 رخصة مقابل 4 رخص"، بحسب صحيفة الاقتصادية.

Advertisements

ويأتي ذلك مع تحقيق رخص الاستثمار الأجنبي ارتفاعا كبيرا ربعا تلو الآخر حتى بلغت 291 رخصة جديدة خلال الربع الثاني من العام الجاري مقارنة بـ143 رخصة في الفترة نفسها من عام 2018، بنسبة ارتفاع 103.5 %، وزيادة قدرها 148 رخصة.

وعلى أساس ربعي، ارتفع عدد رخص الاستثمار الأجنبي 9 % "24 رخصة"، حيث كانت 267 رخصة في الربع الأول من العام الجاري.

ويتزامن هذا الارتفاع مع إصلاحات مهمة في مجال الأعمال في السعودية، منها إطلاق نظام الإقامة المميزة الذي يتيح للأجانب التملك الكامل للشركات والعقارات والاستثمار المباشر في الأسهم، إضافة إلى إلغاء الحد الأعلى لتملك المستثمرين الاستراتيجيين الأجانب في سوق المال السعودية.