شكرا لقرائتكم خبر عن توقعات باستمرار استقرار أداء قطاع البنوك بالإمارات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم توقعت شركة "ألفاريز آند مارسال" المتخصصة في تقديم الخدمات الاستشارية، استمرار الأداء المستقر للقطاع المصرفي بدولة الإمارات بالرغم من التحديات الاقتصادية.

وأشار تقرير للشركة اطلعت عليه "أخبار اليوم" إلى تحسن طفيف في إجمالي الدخل التشغيلي بالمقارنة مع الربع الأول في العام 2019، نتيجة لزيادة أنشطة الدمج والاستحواذ في القطاع، وخاصة بعد اندماج بنك أبوظبي التجاري وبنك الاتحاد الوطني ومصرف الهلال.

وأوضح التقرير أنه على الرغم من التوقعات التي تشير إلى تباطؤ وتيرة عمليات الاندماج والاستحواذ في الفترة المقبلة، إلا أن زيادة الحاجة للوائح التنظيمية والإنفاق الرقمي وإعادة هيكلة البنية التحتية والمنافسة، ستؤدي إلى تشكيل فرص جديدة لعمليات الاندماج في هذا القطاع.

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وذكر التقرير أن ودائع البنوك العشرة الأولى نموا نمواً بنسبة 8.5% وبوتيرة أسرع من معدلات نمو القروض والسلف بنسبة 7.7% في الربع الثاني من العام 2019، ما أدى إلى زيادة الضغوطات على هوامش الربح.

ولفت التقرير إلى ارتفاع معدلات نمو الدخل التشغيلي بشكل كبير، مدعومة بالزيادة الفصلية، التي حققها بنك أبوظبي التجاري بنسبة 26.8% في الدخل من غير الفوائد (والذي كان نتيجة للاندماج الحاصل مؤخراً).

وبين التقرير تحسن صافي هامش الفائدة بواقع ثلاث نقاط أساس في الربع الثاني من العام 2019 وبزيادة بنسبة 2.48% بالمقارنة مع الربع الأول من العام نفسه.

وأوضح أن هذا التحسن جاء نتيجة زيادة معدلات القروض والسلف بالإضافة إلى استقرار العائد على الائتمان.