شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم بدء فترة حظر تعاملات المطلعين بسوق أبوظبي للأوراق المالية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلن سوق أبوظبي للأوراق المالية، بدء فترة حظر تعاملات مطلعي الشركات المدرجة، اعتباراً من اليوم وحتى الإفصاح الكامل عن البيانات المالية للربع الثالث من العام الجاري.

وذكر السوق في بيان اطلعت عليه "أخبار اليوم" أن هذا القرار يطبق على جميع الشركات المدرجة والإدارات والوسطاء المعتمدين والمستثمرين لدى السوق، داعياً الشركات إلى ضرورة تحديث بيانات المطلعين وملف الشركة على موقع السوق الإلكتروني.

وأكد السوق أهمية تزويد الشركات المدرجة للسوق ببيانات مالية ربع سنوية مراجعة من قبل مدقق حساباتها الخارجي خلال مدة أقصاها 45 يوماً من تاريخ انتهاء الربع الثالث.

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وأشار إلى أن الشركات المدرجة تلتزم بإعداد بياناتها المالية المعتمدة من إدارتها التنفيذية وفقاً لمعايير التقارير الدولية "IFRS".

وأعلن سوق أبوظبي للأوراق المالية مؤخرا عن توزيع أكثر من 25 مليار درهم أرباحاً نقدية لـ 572.77 ألف مستثمر مستحقاً، نيابةً عن الشركات المدرجة في السوق عن أرباح عام 2018.

وبحسب بيان السوق اطلعت عليه "أخبار اليوم" ارتفعت تلك التوزيعات بنسبة 6.95%، مقارنة مع توزيعات 2017 التي بلغت نحو 23.4 مليار درهم.