شكرا لقرائتكم خبر عن "أورينت" تحصل على موافقة لتأسيس فروع بالسعودية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة أورينت للتأمين المدرجة بسوق دبي المالي عن حصولها على موافقة مبدئية من مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» لتأسيس فروع لها في السعودية، برأسمال مدفوع قدره 300 مليون درهم.

وأشارت الشركة في بيان لسوق دبي المالي، إلى أنها ستباشر إجراءات تأسيس الفروع والحصول على الموافقات النهائية لبدء عملية التشغيل في أقرب وقت ممكن.

وكشفت النتائج المالية لشركة أورينت للتأمين في وقت سابق عن ارتفاع الأرباح بنسبة 11% خلال النصف الأول المنتهي في 30 يونيو 2019 بالغا 270 مليون درهم، مقابل صافي ربح بلغ 244 مليون درهم خلال نفس الفترة من العام 2018.

وكانت الشركة قد حققت نموا في أرباحها بنسبة 8% خلال الربع الأول المنتهي في 31 مارس 2019 بالغة 166 مليون درهم مقابل خسائر بلغت 153 مليون درهم في الربع المقابل من 2018.