شكرا لقرائتكم خبر عن وول ستريت جورنال: السعودية تستعيد ثلث إنتاج النفط المفقود الإثنين والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قال مصدر مطلع بقطاع النفط إن صادرات السعودية من الخام ستستمر كالمعتاد هذا الأسبوع مع استعانة المملكة بالمخزونات المودعة في منشآت التخزين الكبيرة لديها.

وتهدف السعودية لاستعادة ثلث إنتاج النفط المفقود بحلول الإثنين، بحسب "رويترز" نقلا عن صحيفة "وول ستريت جورنال".

ونقلت الصحيفة الأميركية عن مسؤول سعودي قوله: "نحرص على ألا تشهد السوق أي نقص حتى نستعيد الإنتاج بالكامل".

كما نقلت رويترز عن وكالة "ستاندرد آند بورز جلوبال بلاتس" أن الأحداث في السعودية صعدت التطورات في الشرق الأوسط إلى مستوى جديد يثير المخاوف بشأن أمن إمدادات الطاقة.

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وتسبب الهجوم على منشأتي نفط سعوديتين يوم السبت في توقف أكثر من نصف إنتاج المملكة أو ما يزيد على 5% من الإمدادات العالمية.

وأعلنت وزارة الداخلية السعودية يوم السبت السيطرة على حريقين في معملين تابعين لشركة "أرامكو" في محافظة بقيق وهجرة خريص.

وقال وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان إن الهجمات على منشأتي شركة "أرامكو" النفطيتين أمس أدت إلى توقف 50% من إنتاج الشركة.

وذكر تقرير لشركة كامكو الكويتية أنه من المتوقع أن تُظهر أسعار النفط ردة فعل حادة، لا سيما عقب الهجمات التي وقعت على اثنين من مرافق النفط التابعة لأرامكو والتي أثرت على إمدادات الخام بنحو 5.7 مليون برميل يومياً.