شكرا لقرائتكم خبر عن تباين بورصات الخليج بختام تعاملات جلسة الاثنين..والسعودية تعاود الارتفاع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تباينت بورصات الخليج، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، إذ ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية-تاسى بنسبة 1% بعد 4 جلسات من التراجع، مدفوعاً بصعود القطاعات القيادية، كما عاودت بورصة دبى صعودها بعد انحسار عمليات جنى الأرباح، فيما تراجعت بورصة البحرين بضغط هبوط قطاع البنوك، وهبطت بورصة الكويت.

بورصة السعوديةارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 1% رابحاً 77.71 نقطة ليغلق عند مستوى 7827.17 نقطة، فيما تراجع مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 0.27% خاسراً 9.95 نقطة ليغلق عند مستوى 3657.98 نقطة. بورصة السعوديةارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 1% رابحاً 77.71 نقطة ليغلق عند مستوى 7827.17 نقطة، فيما تراجع مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 0.27% خاسراً 9.95 نقطة ليغلق عند مستوى 3657.98 نقطة.

وبلغ حجم التداول فى بورصة السعودية بختام التعاملات 121.1 مليون سهم بقيمة 3.3 مليار ريال، وارتفعت أسهم 67 شركة، فيما تراجعت 109 شركة.

وارتفعت 10 قطاعات بسوق السعودية على رأسها قطاع التأمين بنسبة 1.76%، ثم قطاع البنوك بنسبة 1.71%، أعقبه قطاع الإنتاج الأغذية بنسبة 1.55%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 1.35%، تلاه قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 0.67%، ثم قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 0.66%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.48%، ثم قطاع المرافق العامة بنسبة 0.31%، ثم قطاع تجزئة السلع الكمالية بنسبة 0.24%.

وجاء سهم "الأهلية" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بنمو نسبته 5.75%، ثم السعودى الفرنسى بنسبة 4.52%، ثم الأهلى بنسبة 4.15%، فيما تصدر سهم "سابتكو" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 5.64% ثم الكيميائية بنسبة 5.57%، ثم أميانتيت بنسبة 5.53%.

بورصة دبىارتفع المؤشر العام لسوق دبى المالى، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 0.29% رابحاً 8.20 نقطة ليغلق عند مستوى 2878.04 نقطة، مدفوعاً بصعود أسهم إعمار. بورصة دبىارتفع المؤشر العام لسوق دبى المالى، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 0.29% رابحاً 8.20 نقطة ليغلق عند مستوى 2878.04 نقطة، مدفوعاً بصعود أسهم إعمار.

وبلغت أحجام التداول بختام تعاملات اليوم 91.4 مليون سهم محققة ما قيمته 182.4 مليون درهم من خلال تنفيذ 2635 صفقة لـ34 سهما، وارتفع 15 سهماً، وانخفض 14 سهما، واستقرت 5 أسهم.

وارتفعت 5 قطاعات ببورصة دبى على رأسها قطاع الاتصالات بنسبة 0.53%، أعقبه قطاع النقل بنسبة 0.51%، تلاه قطاع البنوك بنسبة 0.49%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 0.40%، ثم قطاع العقارات بنسبة 0.23%، فيما تراجع قطاع السلع بنسبة 1.53%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة 1.23%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.02%.

وتصدر قائمة الأسهم المرتفعة سهم شركة الاستشارات المالية الدولية بنسبة 6.56%، ثم سهم شركة إعمار للتطوير بنسبة 2.70%، فيما تصدر قائمة الأسهم المتراجعة سهم شركة تكافل الإمارات بنسبة 2.80%، ثم سهم شركة دار التكافل بنسبة 2.44%.

Advertisements بورصة الكويتتراجعت مؤشرات بورصة الكويت، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بضغوط هبوط قطاع النفط والغاز. بورصة الكويتتراجعت مؤشرات بورصة الكويت، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بضغوط هبوط قطاع النفط والغاز.

وتراجع مؤشر السوق العام بنسبة 1.62% خاسراً 92.52 نقطة ليغلق عند مستوى 5632.79 نقطة، وهبط مؤشر السوق الأول بنسبة 2.15% خاسراً 133.93 نقطة ليغلق عند مستوى 6100.57 نقطة، ونزل مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 0.14% خاسراً 6.71 نقطة ليغلق عند مستوى 4726.82 نقطة.

وجرى التداول بختام التعاملات على 159.9 مليون سهم بقيمة 43 مليون دينار كويتى عبر 7285 صفقة.

وتراجعت 6 قطاعات ببورصة الكويت، على رأسها قطاع النفط والغاز بنسبة 5.35%، أعقبه قطاع البنوك بنسبة 2.13%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 1.87%، تلاه قطاع الاتصالات بنسبة 1.08%، ثم قطاع العقار بنسبة 1.08%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.84%، فيما ارتفع قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.76%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.42%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.40%.

وجاء سهم "شركة منشآت للمشاريع العقارية" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 9.90%، تلاه شركة أسمنت الخليج بنسبة 8.36%، ثم شركة يونيكاب للاستثمار والتمويل بنسبة 7.14%، فيما تصدر سهم "شركة أسمنت الهلال" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 10% ثم المجموعة البترولية المستقلة بنسبة 9.94%، ثم شركة مراكز التجارة العقارية بنسبة 9.80%.

بورصة البحرينتراجع المؤشر العام لسوق البحرين المالى، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 0.73% خاسراً 11.22 نقطة ليغلق عند مستوى 1524.33 نقطة، بضغوط هبوط قطاعى البنوك التجارية والاستثمار. بورصة البحرينتراجع المؤشر العام لسوق البحرين المالى، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 0.73% خاسراً 11.22 نقطة ليغلق عند مستوى 1524.33 نقطة، بضغوط هبوط قطاعى البنوك التجارية والاستثمار.

وجرت تداولات على بورصة البحرين بختام التعاملات 5.4 مليون سهم بقيمة 1.1 مليون دينار.

وقاد التراجع ببورصة البحرين، قطاع البنوك التجارية بنسبة انخفاض 48.83% بضغوط هبوط سهم البنك الأهلي المتحد بنسبة 2.70%، مجموعة البركة المصرفية بنسبة 0.34%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة انخفاض 0.25% بضغوط هبوط سهم شركة استيراد الاستثمارية بنسبة 5.88%، ثم مجموعة جى اف اتش المالية بنسبة 0.41%.

فيما ارتفع قطاع الخدمات بنسبة نمو 1.69% مدفوعاً بصعود سهم شركة زين البحرين بنسبة 3.85%، شركة البحرين للتسهيلات التجارية بنسبة 0.37%.