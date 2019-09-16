- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية مع زيادة القلق حيال الاقتصاد العالمي والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم مع جذب الطلب على الملاذات الآمنة كالدولار والذهب من المستثمرين بفعل المخاوف التي هيمنت على الأسواق العالمية عقب الهجمات الإرهابية ضد المملكة العربية السعودية.
وكانت عدة انفجارات قد وقعت في معامل إنتاج نفطي تابعة لشركة "أرامكو" السعودية في عطلة الأسبوع الماضي مما أسفر عن توقف الإنتاج بشكل مؤقت.
ووجهت الولايات المتحدة أصابع الاتهام نحو إيران بأنها وراء الهجمات الإرهابية ضد السعودية، ونشرت وزارة الدفاع الأمريكية "بنتاجون" بعض الصور الملتقطة بالأقمار الصناعية للطائرات الآلية "الدرون" التي كانت تحمل المتفجرات واستهدفت "أرامكو".
وقد أدت هذه التفجيرات إلى مخاوف شديدة في الأسواق العالمية بشأن احتمالية تباطؤ نمو الاقتصادات المستهلكة للخام والتي ستتأثر حتما بصعود أسعار النفط.
وعلى صعيد التعاملات، ارتفع مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 17:41 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.4% إلى 98.6 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 98.7 نقطة وأقل مستوى عند 98.03 نقطة.
كانت هذه تفاصيل خبر ارتفاع الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية مع زيادة القلق حيال الاقتصاد العالمي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.