شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية مع زيادة القلق حيال الاقتصاد العالمي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم مع جذب الطلب على الملاذات الآمنة كالدولار والذهب من المستثمرين بفعل المخاوف التي هيمنت على الأسواق العالمية عقب الهجمات الإرهابية ضد المملكة العربية السعودية.



وكانت عدة انفجارات قد وقعت في معامل إنتاج نفطي تابعة لشركة "أرامكو" السعودية في عطلة الأسبوع الماضي مما أسفر عن توقف الإنتاج بشكل مؤقت.

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ووجهت الولايات المتحدة أصابع الاتهام نحو إيران بأنها وراء الهجمات الإرهابية ضد السعودية، ونشرت وزارة الدفاع الأمريكية "بنتاجون" بعض الصور الملتقطة بالأقمار الصناعية للطائرات الآلية "الدرون" التي كانت تحمل المتفجرات واستهدفت "أرامكو".



وقد أدت هذه التفجيرات إلى مخاوف شديدة في الأسواق العالمية بشأن احتمالية تباطؤ نمو الاقتصادات المستهلكة للخام والتي ستتأثر حتما بصعود أسعار النفط.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفع مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 17:41 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.4% إلى 98.6 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 98.7 نقطة وأقل مستوى عند 98.03 نقطة.