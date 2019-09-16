شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا بعد الهجمات الإرهابية على شركة "أرامكو" السعودية؟ والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تعرضت معامل تكرير الخام الخاصة بشركة "أرامكو" السعودية لهجمات إرهابية عن طريق طائرات آلية درون" أسفرت عن انفجارات وتعطل في الإمدادات بشكل جزئي مؤقتا.



وعلى أثر ذلك قفزت أسعار النفط اليوم بشكل قوي وحقق "برنت" أكبر مكاسب يومية دولارية منذ حرب الخليج، وتساءل البعض في الأسواق ما تأثير ذلك وما بعد هذه الهجمات؟



وكانت إدارة الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" قد اتهمت النظام الإيراني بالوقوف وراء الهجمات الإرهابية التي استهدفت السعودية رغم نفي طهران ذلك.



ويرى محللون أن الولايات المتحدة ودول منتجة للخام مثل البرازيل والمكسيك ربما تلجأ إلى السحب من الاحتياطي الاستراتيجي من الخام لديها لتعويض أي نقص في الإمدادات.

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رغم ذلك، قال وزير الطاقة الأمريكي "ريك بيري" إن الحديث عن السحب من الاحتياطي الإستراتيجي سابق لأوانه، ولكن من يدري؟



ويستعد الاحتياطي الاتحادي لبدء اجتماعه الهام غدا لاتخاذ قرار بشأن سياسته النقدية وسط توقعات بخفض الفائدة، ولكن مع القفزة القوية في أسعار النفط، ربما يؤدي ذلك إلى زيادة أسعار الوقود، ومن ثم دفع التضخم نحو الصعود قرب المستهدف، ومن ثم، ربما لا تدعو الحاجة لخفض الفائدة.



أما السعودية، فقد أكدت الالتزام بأهداف اتفاق "أوبك" لخفض الإنتاج وأنها ستسعى لتقليل وإزالة أي أضرار وقعت نتيجة الهجمات الإرهابية.



ومن الممكن الاستجابة لدعوة وزير الطاقة الأمريكي المتعلق بعقد تحالف دولي من منتجي ومستهلكي الخام لمواجهة أنشطة إيران في المنطقة.