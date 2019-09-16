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شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يعمق مكاسبه بشكل حاد بعد الانفجارات في السعودية..وخام "برنت" يقفز بأكثر من 12% والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم بشكل حاد متأثراً بالانفجارات التي وقعت في السعودية - من كبار منتجي الخام على مستوى العالم - والتي استهدفت معامل لشركة "أرامكو".
وكانت وسائل إعلامية قد تحدثت عن هجمات بطائرات آلية "درون" على معامل خاصة بشركة "أرامكو" السعودية في "خصيص" وبقيق".
وصرح وزير الطاقة السعودي الأمير "عبد العزيز بن سلمان" بأن هذه الهجمات الإرهابية أسفرت عن تعطل الإنتاج في المعامل المتضررة بشكل كامل، لكن تم استئنافها لاحقا بطاقة نسبتها 50%.
وألقى الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" باللوم على إيران وأنها وراء هذه الهجمات ليصرح وزير الطاقة "ريك بيري" لاحقا بأنه يجب تشكيل تحالف دولي لوقف هذه الأنشطة العدائية.
كان "برنت" قد قفز بأكبر مكاسب يومية بالدولار منذ حرب الخليج متأثرا بقلق الأسواق العالمية بشأن إمدادات الخام ونمو الاقتصاد بوجه عام نتيجة القفزة في الأسعار.
وعلى صعيد التعاملات، ارتفع سعر "ويست تكساس" الأمريكي بحلول الساعة 15:51 بتوقيت جرينتش بنسبة 11.6% إلى 61.2 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 63.3 دولار وأقل سعر عند 58.7 دولار.
وقفز "برنت" بنسبة 12.1% إلى 67.5 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 71.9 دولار وأقل سعر عند 64.6 دولار.
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