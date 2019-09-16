الاقتصاد

الأسهم الأمريكية نحو التراجع في بداية تعاملات الأسبوع

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفضت مؤشرات الأسهم الأمريكية في مستهل تعاملات الأسبوع وسط قلق جيوسياسي في الأسواق العالمية بعد هجمات إرهابية تعرضت لها منشآت نفطية في .


وكانت وكالات أنباء قد تناقلت خبر هجمات إرهابية  استهدفت منشأتي نفط تابعتين لشركة "أرامكو" السعودية في عطلة الأسبوع الماضي مما أثر على وتيرة الإنتاج والإمدادات.

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ويخشى محللون من تأثير هذه الهجمات القوي الذي دفع بالفعل أسعار النفط نحو تحقيق أكبر مكاسب يومية منذ حرب الخليج الأمر الذي يضغط على موازنات الحكومات والأسر في عدة دول مستهلكة للخام.


وسوف تتحول الانظار غدا نحو بدء اجتماع الاحتياطي الاتحادي الذي سيتواصل حتى يوم الأربعاء يليه قرار الفائدة.


وعلى صعيد التعاملات، انخفض "داو جونز" بحلول الساعة 14:37 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.5% (ما يعادل 140 نقطة) إلى 27077 نقطة، كما تراجع "ناسداك" بنسبة 0.3% (ما يعادل 28 نقطة) إلى 8148 نقطة، في حين انخفض "إس أند بي 500" بنسبة 0.3% (ما يعادل عشر نقاط) إلى 2996 نقطة.

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