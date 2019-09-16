شكرا لقرائتكم خبر عن البلاديوم يتراجع قليلاً لكنه لا يزال قرب 1600 دولار والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفضت أسعار البلاديوم خلال تعاملات اليوم على نحو طفيف ولا يزال قرب أعلى مستوياته على الإطلاق حيث أغلق الأسبوع الماضي أعلى حاجز 1600 دولار للمرة الأولى في تاريخه.



كان البلاديوم قد استفاد من إقبال المستثمرين على المعادن الصناعية بدعم من التفاؤل بشأن هدوء الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين.



وعلاوة على ذلك، تلقى البلاديوم دعما من تتصريحات مسؤولي شركات السيارات العالمية على هامش معرض "فرانكفورت" الدولي بشأن التحول بعيدا عن السيارات العاملة بالديزل أو البنزين أو الوقود الملوث للبيئة.

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وقفزت أسعار المعدن بفعل الطلب من شركات السيارات على البلاديوم لاستخدامه في تصنيع مكونات تقلل من انمبعاثات العوادم الملوثة للبيئة.



وتجدر الإشارة إلى أن هذا التوجه نحو السيارات الكهربائية أو المركبات الأقل تلوثا للبيئة جاء بفعل تشديد المعايير وجهود الحكومات في مكافحة التغيرات المناخية.



وعلى صعيد التعاملات، انخفضت أسعار البلاديوم بحلول الساعة 14:07 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.6% إلى 1590.3 دولار للأوقية، وسجل أعلى سعر عند 1619.8 دولار وأقل سعر عند 1590 دولارا.