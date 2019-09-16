شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع طفيف للدولار الكندي رغم القفزة في أسعار النفط والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الدولار الكندي على نحو طفيف خلال تعاملات اليوم أمام العملة الأمريكية على الرغم من القفزة الكبيرة في أسعار النفط اليوم في أعقاب الهجمات الإرهابية التي تعرضت لها السعودية.



كانت معامل تابعة لشركة "أرامكو" السعودية قد تعرضت لانفجارات بعد هجمات إرهابية بالطائرات الآلية "الدرون" مما أثر على أنشطة الشركة الإنتاجية.



وألقت الولايات المتحدة باللوم على النظام الإيراني مشيرة إلى أنه سبب وراء هذه الهجمات عن طريق وكلاءه في منطقة الشرق الأوسط.

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ودعا وزير الطاقة الأمريكي "ريك بيري" إلى تشكيل تحالف دولي للتصدي لهذه الأنشطة العدائية مؤكدا على أن واشنطن لن تسحب من احتياطياتها البترولية الاستراتيجية لتعويض النقص في الإمدادات السعودية.



وبالطبع، تصب هذه الهجمات في صالح دول منتجة للنفط مثل كندا والبرازيل، لكنها تضر بدول مستهلكة سيزيد ارتفاع الخام من أعباء الموازنة وفاتورة الواردات.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفع الدولار الكندي أمام نظيره الأمريكي بحلول الساعة 15:42 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.3% إلى 0.7549، وسجل أعلى سعر عند 0.7575 وأقل سعر عند 0.7523.