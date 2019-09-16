شكرا لقرائتكم خبر عن الايثريوم يوسع مكاسبه لأعلى مستوى فى 4 أسابيع على مشارف حاجز 200$ والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار العملة الرقمية "الايثريوم" بأكثر من 3% بالتعاملات الفورية يوم الاثنين لتوسع مكاسبها لليوم الخامس على التوالي ، مسجلة أعلى مستوى فى أربعة أسابيع ، على مشارف الوصول لمستوي الحاجز النفسي عند 200$ ، بفضل الطلب المرتفع فى الوقت الحالي على ثاني أكبر عملة رقمية فى العالم.

فى بورصة "بتستامب" ارتفعت العملة الرقمية "الايثريوم" بنحو 4.68$ بما يعادل نسبة 3.4% إلى 195.77$ الأعلى منذ 23 آب/أغسطس الماضي ،وسعر افتتاح تعاملات اليوم عند 189.34$ ،وسجلت أدنى مستوى عند 189.32$.

حقق الايثريوم بالأمس ارتفاعا بنسبة 0.4% ، فى رابع مكسب يومي على التوالي ، ضمن أطول سلسلة مكاسب يومية منذ أوائل آب/أغسطس الماضي.

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وعلى مدار الأسبوع الفائت ،ارتفع الايثريوم بنسبة 4.5% ، فى ثاني مكسب أسبوعي على التوالي ، بفضل تحسن مستويات الطلب الاستثماري على ثاني أكبر عملة رقمية فى العالم.

مكاسب الايثريوم لا تتوقف حاليا إذ سجلت أعلى مستوى فى أربعة أسابيع ، على بعد خطوات قليلة جدا من الوصول لمستوي الحاجز النفسي عند 200$ لكل وحدة ايثريوم ، مع التحسن المستمر فى مستويات الطلب على العملة المشفرة التي تحتل الرتيب الثاني عالميا من حيث القيمة السوقية.

يأتي هذا التحسن فى ظل الأنباء الإيجابية عن عملية تطوير شبكة Ethereum الحالية والانتقال إلى شبكة Ethereum 2.0 ،والتي من المتوقع انطلاق تشغيلها رسميا فى مطلع العام المقبل.

من ناحية أخرى ،أصدر بنك سانتاندر سندات بقيمة 20 مليون $ تم بيعها على شبكة الايثريوم ،وقال أكبر مصرف للخدمات الاستثمارية فى إسبانيا أن المعاملة بالكامل كانت أسرع وأبسط وأكثر كفاءة.