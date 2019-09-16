شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة ترتفع بأكثر من 3% مع عزوف المستثمرين عن المخاطرة عقب هجمات السعودية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الفضة بأكثر من 3% بالسوق الأوروبية يوم الاثنين على وشك تحقيق أول مكسب خلال ثلاثة أيام ، لتتعافي من أدنى مستوى فى ثلاثة أسابيع ، مع عزوف المستثمرين عن المخاطرة والتركيز على شراء أصول الملاذات الآمنة ،فى ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية فى منطقة الشرق الأوسط عقب الهجمات التخريبية التي تعرضت لها منشآت نفط سعودية.

ارتفعت أسعار الفضة بنسبة 3.2% إلى مستوي 17.99$ للأوقية ، من مستوي إغلاق يوم الجمعة عند 17.43$ ،وسجلت أدنى مستوى عند 17.61$.

أنهي المعدن الأبيض "الفضة" تعاملات الجمعة منخفضا بنسبة 3.6% ، فى ثاني خسارة يومية على التوالي ،مسجلا أدنى مستوى فى ثلاثة أسابيع عند 17.39$ للأوقية ، بفعل تباطؤ طلب الأصول الاستثمارية الآمنة.

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وعلى صعيد تعاملات الأسبوع المنصرم ،فقدت أسعار الفضة حوالي 4% ، فى ثاني خسارة أسبوعية على التوالي ،وبأكبر خسارة أسبوعية منذ شباط/فبراير الماضي.

زادت التوترات الجيوسياسية فى منطقة الشرق الأوسط على نحو لم يحدث منذ حرب الخليج فى عام 1991،وذلك عقب الهجمات التخريبية التي تعرضت لها منشأتي نفط تابعتين لشركة أرامكو السعودية ، والتي تسببت فى توقف إنتاج نحو نصف إنتاج النفط السعودي.

تبنت جماعة الحوثي اليمنية المدعومة من إيران تلك الهجمات ، لكن الولايات المتحدة وجهت أصابع الاتهام مباشرة إلى إيران ،من جانبها رفضت طهران الاتهامات بأن لها دورا فى الهجمات على السعودية ،وقالت إنها غير مقبولة و بلا أساس على الإطلاق.