شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأوروبية تتراجع للمرة الأولى فى 5 جلسات بفعل هجمات السعودية وبيانات صينية ضعيفة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت الأسهم الأوروبية بالتعاملات الصباحية يوم الاثنين فى أولى جلسات الأسبوع ، بصدد تكبد أول خسارة خلال الخمس جلسات الأخيرة ، مع نشاط عمليات البيع لجني الأرباح بعد تسجيل أعلى مستوى فى حوالي شهرين ، بجانب عزوف المستثمرين عن المخاطرة فى الأصول ذات العائد المرتفع ، بعد هجوم تخريبي على منشآت نفط فى السعودية زاد المخاطر الجيوسياسية فى منطقة الشرق الأوسط ،بالإضافة إلى بيانات ضعيفة فى الصين جدد مخاوف ركود ثاني أكبر اقتصاد فى العالم.

تراجع مؤشر داو جونز ستوكس أوروبا 600 بنسبة 0.6% حتى الساعة 10:27 بتوقيت جرينتش ،وأنهي المؤشر جلسة الجمعة مرتفعا بنسبة 0.3% ، فى رابع مكاسب يومي على التوالي ، مدعوما بصعود أسهم البنوك والشركات المالية.

وعلى مدار جلسات الأسبوع الماضي ،حقق المؤشر ارتفاعا بنسبة واحدة بالمئة ، فى رابع مكسب أسبوعي على التوالي ، بعدما أعلن المركزي الأوروبي عن إجراءات جديدة لتحفيز اقتصاد منطقة اليورو الذي يواجه مخاطر متزايدة.

تراجع مؤشر ستوكس أوروبا بالتعاملات الصباحية يوم الاثنين فى أولى جلسات الأسبوع ، على وشك تكبد أول خسارة خلال خمس جلسات ، متخليا عن أعلى مستوى فى نحو شهرين ، مع وجود معظم البورصات و القطاعات الرئيسية فى أوروبا فى المنطقة الحمراء.

تصدرت أسهم السفر والترفية قائمة الشركات الخاسرة فى أوروبا مع انخفاض بأكثر من 1.5% ، بعد تقرير مفاده أن منظمة التجارة العالمية منحت الولايات المتحدة ضوءا أخضر لفرض رسوم جمركية على الاتحاد الأوروبي بسبب دعمه لشركات الطيران.

فى المملكة العربية السعودية تعرضت منشأتي تابعتين لشركة أرامكو فى بقيق وخريص بالمنطقة الشرقية يوم السبت لهجمات تخريبية ،عطلت إمدادات الخام للشركة بنحو 5.7 مليون برميل يوميا أو نحو 50 بالمئة من إنتاجها النفطي.

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تبنت جماعة الحوثي اليمنية المدعومة من إيران تلك الهجمات ، لكن الولايات المتحدة وجهت أصابع الاتهام مباشرة إلى إيران ، الأمر الذي صعد التوترات الجيوسياسية على نحو غير مسبق فى منطقة الشرق الأوسط منذ حرب الخليج فى عام 1991.

من جانبها رفضت إيران يوم الاثنين تلك الاتهامات بأن لها دورا فى الهجمات على المنشآت النفطية السعودية ،وقالت إنها غير مقبولة و بلا أساس على الإطلاق.

فى الصين نما الإنتاج الصناعي فى آب/أغسطس بأقل وتيرة فى منذ أكثر من 17 عاما ، الأمر الذي جدد مخاوف ركود ثاني أكبر اقتصاد فى العالم.

ومن جانبه قال رئيس مجلس الدولة الصيني " لي كه تشيانغ" إنه من الصعب للغاية أن ينمو الاقتصاد الصيني بمعدل 6% أو أكثر خلال هذا العام.

تراجعت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد أند بورز 500 بأكثر من 0.8% ،وأنهي المؤشر جلسة الجمعة فى وول ستريت منخفضا بنحو 0.1% ، فى أول خسارة خلال ثلاث جلسات بفعل عمليات تصحيح وجني أرباح.

فى أوروبا تراجع مؤشر يورو ستوك 50 بنسبة 0.6% ، وفى فرنسا انخفض مؤشر كاك 40 بنسبة 0.7% متصدرا قائمة الأسواق الخاسرة فى أوروبا ، فى ألمانيا نزل مؤشر داكس بنسبة 0.5 % ، وفى لندن فقد مؤشر فايننشال تايمز 100 نحو 0.2%.