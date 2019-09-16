شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يرتفع بعد هجمات السعودية وصعود الدولار الأمريكي يكبحه والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الذهب بالسوق الأوروبية يوم الاثنين فى مستهل تعاملات الأسبوع ، لتستأنف مكاسبها التي توقفت مؤقتا فى اليوم السابق ، يأتي هذا الارتفاع مع عزوف المستثمرين عن المخاطرة والتركيز على شراء الأصول الاستثمارية الآمنة ،وذلك بعد الهجمات التخريبية التي استهدفت منشآت نفط عملاقة فى السعودية ،ويكبح توسيع المكاسب صعود الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات العالمية.

ارتفعت أسعار الذهب بأكثر من 1.5% إلى 1,512.14$ للأونصة ، من مستوى إغلاق الجمعة 1,488.58$ ، وسجلت أدنى مستوي عند 1,498.76$.

فقد المعدن الثمين "الذهب" يوم الجمعة نسبة 0.7% ، فى أول خسارة خلال ثلاثة أيام ، بفعل تباطؤ طلب المعدن كملاذ آمن.

وعلى صعيد تعاملات الأسبوع الماضي ،انخفضت أسعار الذهب بنسبة 1.2% ، فى ثالث خسارة أسبوعية على التوالي ، ضمن أطول سلسلة خسائر أسبوعية منذ آذار/مارس الماضي.

مع ارتفاع المخاطر الجيوسياسية فى منطقة الشرق الأوسط عقب الهجمات التخريبية على منشآت نفط عملاقة فى المملكة العربية السعودية ،عزف المستثمرين عن شراء الأصول ذات العائد المرتفع ،وزاد تركيزهم على شراء الأصول الاستثمارية الآمنة.

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أسفر هجوم بطائرات مسيرة على منشأتين للبترول تابعتين لشركة أرامكو السعودية عن عرقلة إنتاج نحو نصف إنتاج النفط السعودي "السعودية أكبر مصدر وثالث أكبر منتج للنفط فى العالم"،وهو ما يهدد بتعطل حوالي 5% من الإمدادات العالمية.

وصفت الولايات المتحدة الهجوم بالغير مسبوق على إمدادات الطاقة ،واتهمت إيران بشكل مباشر بالوقف وراء تلك الهجمات ،الأمر صعد التوترات الجيوسياسية فى منطقة الشرق الأوسط على نحو لم تشهده منذ حرب الخليج فى عام 1991.

تبنت جماعة الحوثي المدعومة من طهران فى اليمن المجاور تلك الهجمات ،حيث يخوض تحالفا دوليا تقوده الرياض حربا مستمرة منذ خمس سنوات فى اليمن ، لكن وزير الخارجية الأمريكي "مايك بومبيو" أشار بإصبع الاتهام مباشرة إلى إيران ،منوها إلى عدم وجود أدلة على أن هذا الهجوم انطلق من اليمن.

ارتفع مؤشر الدولار يوم الاثنين بأكثر من 0.5% ، عاكسا صعود مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات العالمية ،الأمر الذي يضغط بالسلب على أسعار الذهب والمعادن الأخرى المقومة بالدولار الأمريكي.

حيازات الذهب لدى صندوق SPDR Gold Trust اكبر صناديق المؤشرات العالمية المدعومة بالذهب انخفضت يوم الجمعة بمقدار 5.86 طن متري ،فى ثاني انخفاض يومي على التوالي ، لينزل الإجمالي إلى 874.51 طن متري ، والذي يعد أدنى مستوى منذ 28 آب/أغسطس الماضي.