شكرا لقرائتكم خبر عن البتكوين يرتفع هامشيا وسط نطاق من التعاملات الضعيفة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار العملة الرقمية "البتكوين" قليلا بالتعاملات الفورية يوم الاثنين بصدد تحقيق أول مكسب خلال الأربعة أيام الأخيرة ، يأتي هذا الارتفاع الهامشي وسط نطاق ضعيف يسيطر تعاملات على أكبر عملة رقمية فى العالم ، حيث مستويات الطلب الحالية هاشة جدا فى ظل ندرة المحفزات الجديدة بالسوق.

فى بورصة "بتستامب" ارتفعت العملة الرقمية "البتكوين" بنحو 58$ بما يعادل نسبة 0.6% إلى 10,378$ ، وسعر افتتاح تعاملات اليوم عند 10,320$ ،وسجلت أدنى مستوى عند 10,284$.

أنهي البتكوين تعاملات يوم الأحد منخفضا بنسبة 0.5% ، فى ثالث خسارة يومية على التوالي ،ضمن نطاق محدود من التذبذب السعري.

وعلى مدار الأسبوع المنصرم ،فقدت العملة الرائدة "البتكوين" نسبة 0.9% ، فى رابع خسارة أسبوعية خلال الخمسة أسابيع الأخيرة ، بفعل ضعف مستويات الطلب الاستثماري.

زادت القيمة السوقية للعملات الرقمية يوم الاثنين بنحو 2 مليار$ إلى إجمالي 268 مليار$ ،مع ارتفاع هامشي فى معظم العملات الكبرى فى السوق بقيادة البتكوين.

الارتفاع الحالي فى أسعار البتكوين لا يزال هامشيا ، حيث تعاملات العملة المشفرة ضمن نطاق محدود وضعيف من التذبذب السعري ، وسط مستويات الطلب الهاشة وندرة المحفزات الجديدة بالسوق.

من ناحية أخرى ،حذر الرئيس التنفيذي لمنصة Binance"شانك بينغ شاو" يوم الاثنين أن العقود الآجلة للبتكوين تتعرض لهجوم من أحد صناع السوق.

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أوضح شاو أن مرتكب الجريمة تخطي دفتر أوامر BTC/USD من 10,324$ إلى 1,024$ فى ثاني محاولة من نوعها للهجوم.

وتعد بورصة Binance واحدة من منصتين رقميتين فقط بالعالم تقدم العروض الآجلة الرئيسية للبتكوين ،البورصة الأخرى هي Bakkt ،والتي من المقرر إطلاق تشغيلها الرسمي فى 23 أيلول/سبتمبر الجاري.

وفقا لتقرير لصحيفة فايننشال تايمز نشر يوم السبت الموافق 14 أيلول/سبتمبر أن ممثلي العملة الرقمية لفيسبوك "ليبرا" سيجتمعون فى سويسرا مع لجنة المدفوعات والبنية التحتية للسوق CPMI ،وهي جزء من بنك التسويات الدولية BIS.

تتكون لجنة CPMI من 28 بنكا عالميا ، بما فيها بنك بريطانيا المركزي ،و دويتشه بنك الألماني ،وبنك الاحتياطي الفيدرالي فى نيويورك.

ووفقا لهذا التقرير ،سيكون هذا الحدث هو أول لقاء كبير بين مؤسسي "ليبرا" وواضعي السياسات المالية العالمية منذ أن كشف فيسبوك عن خططه لهذا المشروع فى 18 حزيران/يونيو الماضي.

وقال مؤخرا مسؤول تنفيذي فى البنك المركزي الأوروبي "بينوا كوور" والذي سيرأس الاجتماع فى بازل ،أن حظر الموافقة التنظيمية على تشغيل "ليبرا" فى الاتحاد الأوروبي سيكون مرتفعا جدا.

وحذر سابقا بنك التسويات الدولية من أن الخدمات المالية التي تقدمها الشركات الكبرى مثل فيسبوك و جوجل و أمازون ، قد تحدث مخاطر جديدة للقطاع المصرفي العالمي.