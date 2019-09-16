شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار يستأنف الارتداد من الأدنى له في ثلاثة أعوام أمام الين مع تقليصه للفجوة السعرية الصاعدة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الدولار الأمريكي خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتداده للجلسة الحادية عشرة في ستة عشرة جلسة من الأدنى له منذ التاسع من تشرين الثاني/نوفمبر من عام 2016 أمام الين الياباني وسط شح البيانات الاقتصادية في مطلع هذا الأسبوع من قبل الاقتصاد الياباني ثالث أكبر اقتصاد في العالم وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الاثنين من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 06:23 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع زوج الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني بنسبة 0.20% إلى مستويات 107.85 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 107.64، بعد أن حقق الزوج أعلى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 107.92، بينما حقق الأدنى له عند 107.46، مع العلم، أن الزوج استهل تداولات هذا الأسبوع على فجوة سعرية هابطة بعد أن اختتم تداولات الأسبوع الماضي عند مستويات 108.09.

هذا وتترقب المستثمرين حالياً عن الاقتصاد الأمريكي أكبر دول صناعية عالمياً صدور قراءة مؤشر نيويورك الصناعي والتي قد توضح تقلص الاتساع إلى 4.1 مقابل 4.8 في آب/أغسطس، ويأتي ذلك قبل ساعات من الكشف غداً الثلاثاء عن قراءة مؤشر الإنتاج الصناعي والتي قد تظهر ارتفاع 0.2% مقابل تراجع 0.2% في تموز/يوليو، بينما قد تعكس قراءة مؤشر معدل استغلال الطاقة تسارع النمو إلى 77.6% مقابل 77.5%.

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كما تتطلع الأسواق غداً لانطلاق فعليات اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح الذي يعقد الثلاثاء وبعد غد الأربعاء في واشنطون والذي المتوقع يتم من خلاله خفض الفائدة على أموال الفيدرالية بواقع 25 نقطة أساس للاجتماع الثاني على التوالي إلى ما بين 1.75% و2.00% وذلك بالتزامن مع الكشف عن توقعات أعضاء اللجنة لمعدلات النمو، التضخم والبطالة بالإضافة إلى مستقبل أسعار الفائدة للأعوام الثلاثة المقبلة.

وصولاً إلى المؤتمر الصحفي الذي سيعقده محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول الأربعاء المقبل وتحديداً عقب نصف ساعة من انقضاء فعليات اجتماع اللجنة الفيدرالية للتعقيب على قرارات صانعي السياسة النقدية لبنك الاحتياطي الفيدرالي الذي يشهد خلال الآونة الأخيرة انتقادات موسعة من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي يطالب الاحتياطي الفيدرالي ومحافظه باول بخفض أسعار الفائدة "للصفر أو أقل".

بخلاف ذلك، فقد استمدت العملة اليابانية الين الياباني الدعم مع مطلع هذا الأسبوع من الإضرابات الجيوسياسة الأخيرة من جراء الهجمات التي تمت خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي بطائرات بدون طيار على منشآت إنتاج النفط في المملكة العربية السعودية أكبر مصدر للنفط عالمياً ولدى منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك وثالث أكبر منتج في العالم للنفط والأكبر لدى أوبك، والتي قام بها المتمردون الحوثيون في اليمن.

ونود الإشارة، لكون الرئيس الأمريكي ترامب صرح أمس الأحد بأن أمريكا "مقفلة ومحملة اعتماداً على التحقيق" من أن إيران شنت الهجوم على منشآت نفطية سعودية كبير، وقد أعرب العديد من مسئولي الإدارة الأمريكية أيضا بالأمس على أن لديهم أدلة قوية على أن إيران كانت وراء الهجوم وليس الحوثيين الذين أعلنوا مسؤوليتهم السبت الماضي، الأمر الذي دفع المستثمرين إلى تحويل السيولة للملاذات الآمنة ومن بينها الين الياباني.