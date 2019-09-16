شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أسعار الفضة لأول مرة في ثلاثة جلسات متغاضية عن الاستقرار الإيجابي لمؤشر الدولار مع الإضرابات الجيوسياسة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت العقود الآجلة لأسعار الفضة خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتدادها للجلسة الثانية من الأدنى لها منذ 23 من أيلول/سبتمبر الجاري متغاضية عن ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي وفقاً للعلاقة العكسية بينهما عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاد الصيني أكبر مستهلك للمعادن عالمياً وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الاثنين من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 05:56 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفعت العقود الآجلة لأسعار الفضة تسليم كانون الأول/ديسمبر 0.79% لتتداول حالياً عند 17.90$ للأونصة مقارنة مع الافتتاحية عند 17.76$ للأونصة، مع العلم أن العقود استهلت تداولات الأسبوع على فجوة سعرية صاعدة بعد أن اختتمت تداولات الأسبوع الماضي عند 17.57$ للأونصة، بينما ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي 0.08% إلى 98.20 مقارنة بالافتتاحية عند 98.12.

هذا وقد تابعنا كشف المكتب الوطني للإحصاء للصين عن القراءة السنوية لمؤشر مبيعات التجزئة والتي أظهرت تباطؤ النمو إلى 7.5% مقابل 7.6% في القراءة السنوية السابقة لشهر تموز/يوليو، بخلاف التوقعات التي أشارت لتسارع النمو إلى 7.9%، كما أظهرت القراءة السنوية للإنتاج الصناعي تباطؤ النمو إلى 4.4% مقابل 4.8%، أيضا أسوء من التوقعات عند 5.2%، بينما أوضحت قراءة معدلات البطالة انخفاضاً إلى 5.2% مقابل 5.3%.

ونود الإشارة لكون بيانات الإنتاج الصناعي لأكبر اقتصاديات آسيا وثاني أكبر اقتصاد في العالم وثاني أكبر دولة صناعية عالمياً قد أوضحت أبطأ وتيرة نمو في أكثر من سبعة عشرة عام خلال آب/أغسطس الماضي، ويأتي ذلك في أعقاب تفاقم الحرب التجارية القائمة بين أكبر اقتصاديان في العالم والتي فاقت نحو عام حالياً عقب انتهاج الإدارة الأمريكية للحمائية التجارية مع العديد من البلدان العالمية وبالأخص الصين.

بخلاف ذلك، فقد بدأ مع مطلع هذا الأسبوع سريان خفض متطلبات الاحتياطيات للمصارف من قبل بنك الصين الشعبي (البنك المركزي الصيني) والذي تم الإعلان عنه في مطلع هذا الشهر وقد تم خفض معدل الاحتياطي الإلزامي للمصارف بواقع 50 نقطة أساس، كما تم خفضه لبعض المصارف المؤهلة بواقع 100 نقطة أساس، ومن المقرر أيضا أن يتم توفير سيولة تقدر بنحو 800 مليار يوان صيني أي ما يعدل 113$ مليار في الاقتصاد الصيني.

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على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين حالياً عن الاقتصاد الأمريكي أكبر دول صناعية عالمياً صدور قراءة مؤشر نيويورك الصناعي والتي قد توضح تقلص الاتساع إلى 4.1 مقابل 4.8 في آب/أغسطس، ويأتي ذلك قبل ساعات من الكشف غداً الثلاثاء عن قراءة مؤشر الإنتاج الصناعي والتي قد تظهر ارتفاع 0.2% مقابل تراجع 0.2% في تموز/يوليو، بينما قد تعكس قراءة مؤشر معدل استغلال الطاقة تسارع النمو إلى 77.6% مقابل 77.5%.

كما تتطلع الأسواق غداً لانطلاق فعليات اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح الذي يعقد الثلاثاء وبعد غد الأربعاء في واشنطون والذي المتوقع يتم من خلاله خفض الفائدة على أموال الفيدرالية بواقع 25 نقطة أساس للاجتماع الثاني على التوالي إلى ما بين 1.75% و2.00% وذلك بالتزامن مع الكشف عن توقعات أعضاء اللجنة لمعدلات النمو، التضخم والبطالة بالإضافة إلى مستقبل أسعار الفائدة للأعوام الثلاثة المقبلة.

وصولاً إلى المؤتمر الصحفي الذي سيعقده محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول الأربعاء المقبل وتحديداً عقب نصف ساعة من انقضاء فعليات اجتماع اللجنة الفيدرالية للتعقيب على قرارات صانعي السياسة النقدية لبنك الاحتياطي الفيدرالي الذي يشهد خلال الآونة الأخيرة انتقادات موسعة من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي يطالب الاحتياطي الفيدرالي ومحافظه باول بخفض أسعار الفائدة "للصفر أو أقل".

بخلاف ذلك، نود الإشارة لكون العقود الآجلة لأسعار الفضة استفادت مع مطلع هذا الأسبوع من الإضرابات الجيوسياسة الأخيرة من جراء الهجمات التي تمت خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي بطائرات بدون طيار على منشآت إنتاج النفط في المملكة العربية السعودية أكبر مصدر للنفط عالمياً ولدى منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك وثالث أكبر منتج في العالم للنفط والأكبر لدى أوبك، والتي قام بها المتمردون الحوثيون في اليمن.

ونود الإشارة، لكون الرئيس الأمريكي ترامب صرح أمس الأحد بأن أمريكا "مقفلة ومحملة اعتماداً على التحقيق" من أن إيران شنت الهجوم على منشآت نفطية سعودية كبير، وقد أعرب العديد من مسئولي الإدارة الأمريكية أيضا بالأمس على أن لديهم أدلة قوية على أن إيران كانت وراء الهجوم وليس الحوثيين الذين أعلنوا مسؤوليتهم السبت الماضي، الأمر الذي دفع المستثمرين إلى تحويل السيولة للملاذات الآمنة ومن بينها الفضة.