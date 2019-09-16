شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار سلبي للدولار الاسترالي لأول مرة في أربعة جلسات أمام نظيره الدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذب الدولار الاسترالي في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية أمام الدولار الأمريكي وسط شح البيانات الاقتصادية في مطلع هذا الأسبوع من قبل الاقتصاد الاسترالي وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الاثنين من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 02:35 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفض زوج الدولار الاسترالي مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.15% إلى مستويات 0.6869، مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 0.6880، بعد أن حقق الزوج الأدنى له خلال تداولات الجلسة عند 0.6857، بينما حقق الأعلى له عند 0.6883.

هذا وتتطلع الأسواق غداً الثلاثاء لكشف بنك استراليا الاحتياطي عن محضر اجتماع البنك المركزي الاسترالي الذي عقد في الثالث من آيلول/سبتمبر الجاري والذي أقر من خلاله صانعي السياسة النقدية لدى المركزي الاسترالي تثبيت أسعار الفائدة قصيرة الآجل عند الأدنى لها على الإطلاق للاجتماع الثاني على التوالي عند 1.00%، الأمر الذي كان متوقعاً من قبل المحللين في الأسواق آنذاك.

ويذكر أن محضر اجتماع البنك المركزي الاسترالي السابق تطرق إلى أنه من المعقول توقع "فترة ممتدة" من أسعار الفائدة المنخفضة، مع الإفادة بأن صانعي السياسة النقدية لدى المركزي الاسترالي استعرضوا خلال الاجتماع السابق تجربة الدول المتقدمة مع السياسة النقدية غير التقليدية، وأنه تم ملاحظة مجموعة من التدابير التي من المرجح أن تكون أكثر فعالية من الخطوات الفردية.

كما أفاد بيان السياسة النقدية للاجتماع السابق لبنك استراليا الاحتياطي في وقت سابق من الشهر الماضي إلى أن صانعي السياسة النقدية يروا أن معدل التضخم الأساسي قد يصل إلى 1.5% بحلول كانون الأول/ديسمبر المقبل، قبل أن يتسارع النمو إلى 1.75% بحلول نهاية العام المقبل وإلى 2% بحلول منتصف ونهاية عام 2021، وسط الإشارة آنذاك لكون المخاطر على المدى القريب للنمو الاقتصادي أكثر للجانب السلبي.

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ويذكر أن محافظ بنك استراليا الاحتياطي فيليب لوي نوه في وقت سابق من الشهر الماضي ضمن شهادته أمام مجلس النواب في كانبيرا، لكون البنك المركزي الاسترالي على استعداد للتوسع في خفض أسعار الفائدة إذا ما لزم الأمر لدعم سوق العمل وتحفيز التضخم، معرباً آنذاك أنه بعد خفض أسعار الفائدة مرتان على التوالي في تتابع سريع، كنا نعتقد أنه من المناسب الانتظار وتقييم تابعيات تخفيف السياسة النقدية.

كما تطرق محافظ البنك المركزي الاسترالي لوي في التاسع من آب/أغسطس الماضي إلى أنه من المعقول أن نتوقع فترة مطولة من أسعار الفائدة المنخفضة في استراليا، موضحاً آنذاك أنه من غير المرجح إلا أنه محتمل أن نتجه إلى الحد الأدنى من المستويات الصفرية للفائدة، ومضيفاً أنه يأمل في التمكن من تجنب ذلك الأمر، وذلك مع أعربه بأنه مستعد لاستخدام سياسة نقدية استثنائية إذا ما كان هناك ما يبرر ذلك.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين حالياً عن الاقتصاد الأمريكي أكبر دول صناعية عالمياً صدور قراءة مؤشر نيويورك الصناعي والتي قد توضح تقلص الاتساع إلى 4.1 مقابل 4.8 في آب/أغسطس، ويأتي ذلك قبل ساعات من الكشف غداً الثلاثاء عن قراءة مؤشر الإنتاج الصناعي والتي قد تظهر ارتفاع 0.2% مقابل تراجع 0.2% في تموز/يوليو، بينما قد تعكس قراءة مؤشر معدل استغلال الطاقة تسارع النمو إلى 77.6% مقابل 77.5%.

كما تتطلع الأسواق غداً لانطلاق فعليات اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح الذي يعقد الثلاثاء وبعد غد الأربعاء في واشنطون والذي المتوقع يتم من خلاله خفض الفائدة على أموال الفيدرالية بواقع 25 نقطة أساس للاجتماع الثاني على التوالي إلى ما بين 1.75% و2.00% وذلك بالتزامن مع الكشف عن توقعات أعضاء اللجنة لمعدلات النمو، التضخم والبطالة بالإضافة إلى مستقبل أسعار الفائدة للأعوام الثلاثة المقبلة.

وصولاً إلى المؤتمر الصحفي الذي سيعقده محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول الأربعاء المقبل وتحديداً عقب نصف ساعة من انقضاء فعليات اجتماع اللجنة الفيدرالية للتعقيب على قرارات صانعي السياسة النقدية لبنك الاحتياطي الفيدرالي الذي يشهد خلال الآونة الأخيرة انتقادات موسعة من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي يطالب الاحتياطي الفيدرالي ومحافظه باول بخفض أسعار الفائدة "للصفر أو أقل".