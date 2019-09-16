«نساند» تقدم 323 فرصة استثمارية وتستقبل 642 مشروعا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل علي شهاب - الدمام

أكد مدير تطوير المحتوى المحلي والموردين بشركة «سابك» المهندس محمد القحطاني أن مبادرة «نساند» وافقت على 323 فرصة استثمارية لعمل دراسة الجدوى الاقتصادية، منها 33 فرصة مخرجة و93 فرصة دراسة جدوى نهائية و156 فرصة دراسة جدوى أولية.

وأضاف خلال ورشة عمل بعنوان «نساند» بغرفة الشرقية أمس أن المبادرة استقبلت 642 مشروعا حتى نهاية يونيو الماضي، منها 228 فرصة غير مطابقة و20 فرصة قيد الانتظار و71 فرصة قيد التقييم.

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8 قطاعات

ولفت إلى أن استثمارات مبادرة «نساند» متوافقة مع استراتيجية الصناعة الوطنية وتخدم 8 قطاعات رئيسية حاليا، وهي مواد أولية ومواد متخصصة وصناعات البلاستيك وصناعات الحديد والمعدات الصناعية ومواد بناء والمستلزمات الطبية وأخرى، حيث تقدر حجم الاستثمارات في هذه القطاعات 2.23 مليارات دولار بواسطة 84 مستثمرا، بينما ستقود هذه الاستثمارات في الناتج المحلي بنحو 1.3 مليار دولار، فيما ستوفر هذه الاستثمارات نحو 5484 وظيفة، متوقعا يبلغ حجم التصدير اكثر من 800 ألف طن، مبينا أن القطاعات المستقبلية هي صناعة السيارات والمستحضرات الدوائية والصناعة الغذائية والدفاع والطيران.

شركة سابك