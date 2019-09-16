(OOCL) ضمن الخطوط الملاحية بميناء الملك عبدالله

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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انضمت شركة الشحن (OOCL) الصينية، إلى مجموعة الشركات العالمية التي تنقل البضائع وتقدم خدمات الشحن البحري من وإلى ميناء الملك عبدالله، مع إطلاق عملياتها رسميا، ووصول الحاويات تباعا إلى أرصفة الميناء في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية .

ويأتي انضمام الشركة الصينية إلى باقي شركات الشحن العالمية في خطوة من شأنها تعزيز الحركة التجارية من واردات وصادرات في المملكة، كترجمة لثقة الجهات الفاعلة الرئيسة في صناعة الشحن البحري، لما يتمتع به الميناء من موقع استراتيجي على أحد أهم مسارات التجارة البحرية العالمية، إضافة إلى البنية التحتية المتكاملة والخدمات اللوجستية الشاملة التي يقدمها، مع وقوعه على مقربة من الوادي الصناعي ومنطقة إعادة التصدير، إضافة إلى قربه من المدن الرئيسة السعودية، مثل: جدة، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة، التي تشكل مركزا تجاريا رئيسا في المملكة.

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ويقع الميناء كذلك على مقربة من مدينة ينبع الصناعية التي تشهد حركة تجارية ضخمة في مجال البتروكيميائيات، إضافة لكونه متصلا بشبكة الطرق التي تسهل من مهمة نقل البضائع بالبر من وإلى السفن، وصولا حتى الرياض والدمام وباقي مدن الخليج العربي.

وكان ميناء الملك عبدالله، الذي أطلق رسميا في فبراير الماضي من قبل ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، قد احتل المرتبة الثانية ضمن أسرع موانئ العالم نموا لعام 2018، وذلك حسب تصنيف «ألفالاينر»، حيث ارتفعت طاقته الإنتاجية من 1.7مليون حاوية قياسية في 2017 إلى 2.3 مليون حاوية قياسية في 2018.

OOCL