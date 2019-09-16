تمويل قروض زراعية بـ 107 ملايين

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - الرياض

اعتمد مجلس إدارة صندوق التنمية الزراعية تمويل قروض زراعية بقيمة تجاوزت 107 ملايين ريال لعدد من المستثمرين والجمعيات التعاونية الزراعية في مناطق مختلفة بالمملكة، شملت تمويل قروض عادية ومشروعات زراعية متخصصة ومتنوعة في أنشطة عدة، منها قطاع تصنيع التمور وإنتاج الدواجن اللاحم والبيوت المحمية وتمويل رأسمال عامل بالشراكة مع البنوك التجارية ومشروع للسياحة الزراعية، وبذلك يبلغ إجمالي القروض المعتمدة حتى سبتمبر الحالي من العام المالي الحالي نحو 1.5 مليار ريال.

وأوضح نائب رئيس مجلس الإدارة مدير عام الصندوق منير السهلي الذي ترأس الاجتماع الثالث لمجلس إدارة الصندوق للعام المالي الحالي، نيابة عن وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس المجلس المهندس عبدالرحمن الفضلي، أن المجلس استعرض عددا من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، منها الأداء العام للصندوق حتى نهاية أغسطس الماضي، وسير العمل في مبادرات التحول الاستراتيجي للصندوق التي بلغت نسبة إنجازها 95 %.