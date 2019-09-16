وزير الطاقة يزور معامل بقيق ويجتمع بقيادات أرامكو

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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تفقد وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، يرافقه نائب أمير المنطقة الشرقية الأمير أحمد بن فهد، أمس الأول، معامل شركة أرامكو السعودية في بقيق التي تعرضت لهجمات إرهابية نتج عنها حرائق تمت السيطرة عليها.

وعقد وزير الطاقة بحضور نائب أمير المنطقة الشرقية اجتماعا مع رئيس مجلس إدارة شركة أرامكو السعودية ياسر الرميان، ورئيس الشركة وكبير التنفيذيين فيها المهندس أمين الناصر، وعدد من المسؤولين.

وجرى بحث آخر التطورات التي حصلت نتيجة هذا الهجوم الإرهابي، مؤكدين أنه لم ينتج عن هذا الهجوم أي أثر على إمدادات الكهرباء والمياه من الوقود، أو على إمدادات السوق المحلية من المحروقات، كما لم ينجم عنه أي إصابات بين العاملين في هذه المواقع.