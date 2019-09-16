المصرية للاتصالات: رفع متوسط سرعة الانترنت في مصر بنسبة 53 بالمئة.. واستبدال الكابلات النحاسية بالفايبر العام المقبل

الموجز

أعلنت شركة المصرية للاتصالات أنها استثمرت 3 مليارات دولار لتحسين خدمات الانترنت منذ عام 2014 وحتى الآن.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة المصرية للاتصالات، عادل حامد، خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الإثنين، إن الخطط التي وضعتها الشركة لتحسين خدمات الإنترنت ساهمت في رفع متوسط سرعة الإنترنت المنزلي في مصر بنسبة 53% خلال الأشهر الستة الماضية مقارنة بالعام الماضي.

وأضاف حامد أن سرعة الانترنت الجديدة ساهمت في وضع مصر ضمن قائمة الدول العالمية التي تتميز بسرعات الانترنت، والتي تشمل 11 دولة.

Advertisements

وأشار إلى أن الشركة ساهمت في تخفيض أسعار الجيجا بايت وزيادة متوسط سرعات الإنترنت من خلال طرح باقات "زي سبيس".

وأضاف حامد أن الشركة ستنتهى من 98% من أعمال تطوير البنية التحتية واستبدال الكابلات النحاسية بأخرى فايبر العام المقبل، مؤكداً أن الشركة ستعمل على نشر مشاريع توصيل كابلات الفايبر حتى المنزل.

وأوضح حامد أن عدد مستخدمي الراوتر الجديد من المصرية للاتصالات vdsl قد ارتفع إلى 180 ألف جهاز منذ 25 أغسطس وحتى الآن.