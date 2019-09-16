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الغرفة الألمانية تعرض فيلما تسجيليا عن تحسن الاقتصاد المصرى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عرضت الغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة، مساء اليوم، فيلما تسجيليا عن تحسن الاقتصاد المصرى وتغير الصورة السلبية عن مصر فى ألمانيا .

استشهد الفيلم بتعليقات عدد من  كبار المستثمرين الألمان وأعضاء الغرفة عن الاقتصاد المصرى، وأبرز المشروعات التى تم إنجازها، وكذلك فرص التعاون بين البلدين وأبرز المشروعات الألمانية فى مصر .

جاء ذلك خلال الندوة التى شهدها سيريل نون السفير الألمانى فى القاهرة، وإريك شويتزر رئيس الغرف الاتحادية الألمانية ويان نوتر المدير التنفيذى للغرفة بالقاهرة وعدد من أعضاء برلمان براندنبورج فى المانيا ولفيف من رجال الاعمال منهم ابراهيم العربى رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية والدكتور هانى عازر مستشار الرئيس السيسى.

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جدير بالذكر أن الغرفة تساهم فى تعميق العلاقات بين رجال الأعمال بين البلدين بجانب تقديم خدمات المشاركة فى المعارض الدولية.

 

 

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