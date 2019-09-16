شكرا لقرائتكم خبر عن خفض سعر الفائدة والمشروعات الصناعية سببا زيادة معدل النمو.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد البدرى أحمد ضيف عضو مجلس النواب، أن مصر تمر بحالة من الاستقرار السياسى والاقتصادى لافتا إلى أن إعلان رئيس الوزراء أن الدولة تستهدف معدل نمو يصل لــ8%، مؤكدا أن هناك إقبال كبير على الاستثمار فكثير من المواطنين سحبوا أموالهم من البنوك وبدأوا فى ضخها داخل السوق.

أضاف ضيف، أن خفض سعر الفائدة جعل كثير من المواطنين يضخ أموال داخل السوق إلى جانب مشروع المنطقة الصناعية فى كل محافظة حيث بدأت الدولة فى إنشاء منطقة صناعية داخل كل محافظة حيث من المنتظر الانتهاء من بناء 270 مصنعا داخل 15 محافظة خلال أشهر قليلة.

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وأكد عضو مجلس النواب، أن مصر لديها عدد كبير من المشروعات الهامة التى بدأت الحكومة فى تنفيذها وسيكون لها أثر كبير على الصالح العام فعلى سبيل المثال ستساعد المناطق الصناعية فى المحافظات على توفير آلاف فرص العمل للشباب إلى جانب فتح سوق العمل أمام الكثير من المستثمرين.

ولفت ضيف، إلى أن مصر نجحت فى السيطرة على حدودها وتم تركيب كاميرات ورادارات على طول الحدود حيث كان يتم تهريب بعض السلع مثل السجائر للتهرب الضريبى منها لكن تم السيطرة على هذا الأمر مؤخرا.