شكرا لقرائتكم خبر عن المصرية للاتصالات: مصر تقدمت 11 مركزا فى سرعات الإنترنت عالميا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف المهندس عادل حامد، الرئيس التنفيذى للشركة المصرية للاتصالات، عن تقدم ترتيب مصر عالميا 11مركز فى قائمة متوسط سرعات الإنترنت في دول العالم. Advertisements وقال حامد ، في مؤتمر صحفي اليوم الاثنين، أن المرحلة الأولى للمبادرة تطوير الإنترنت كانت في أول يوليو حيث تم تغيير خريطة سوق الاتصالات المصري لخدمات الانترنت الثابت حيث تم خفض متوسط سعر الجيجابايت وزيادة السرعة المتاحة للعملاء ، متوقعا الانتهاء من المرحلة الثانية من خطة تطوير الإنترنت العام المقبل، حيث سيتم استكمال تطوير البنية التحتية لتصل نسبة العملاء المدعوين لتكنولوجيا الألياف الضوئية الي 98% في عام 2020 حيث سيتم أيضا البدء في نشر مشاريع الفايبر حتى المنازل.

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