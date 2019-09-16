الان تتابع وول ستريت جورنال: المسؤولون السعوديون يدرسون إرجاء طرح أرامكو والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل وكالات- الخليج 365
نقلت صحيفة وول ستريت جورنال، عن مصادر مطلعة، اليوم الإثنين، أن المسؤولين السعوديين يبحثون إرجاء الطرح العام الأولي لشركة أرامكو بعدما تسببت هجمات على منشأتين للشركة في خفض للإنتاج.
ومن المتوقع أن تواصل الشركة تقديم عروضها التوضيحية للمحللين، وعقد الاجتماعات مع المصرفيين كما كان مقررا، غير أن مسؤولي الطاقة السعوديين والمدراء التنفيذيين لأرامكو يبحثون تعديل مواعيد الطرح الأولي إلى أن تستعيد الشركة مستويات إنتاجها الطبيعية.
وأفاد التقرير، بأن مناقشة تغيير الجدول الزمني للطرح مقصورة على المسؤولين السعوديين ومديري أرامكو التنفيذيين.
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