شكرا لقرائتكم خبر عن عقوبات أمريكية جديدة منتظرة ضد 3 بنوك فى لبنان والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
قالت صحيفة "الجمهورية" اللبنانية اليوم الإثنين، إن حزمة من العقوبات الأمريكية قد تستهدف عدداً من البنوك اللبنانية، في خطوة أمريكية جديدة، بعد استهداف المصرف اللبناني "جمال ترست بنك".
ونقلت الصحيفة، عن مصادر وصفتها بالموثوقة، أن "قراراً أمريكياً، اتخذ بوضع 3 مصارف لبنانية على لائحة العقوبات".
وحسب الصحيفة، لم تحدد المصادر توقيت صدور هذا القرار، ولا إذا كان سيعلن دفعةً واحدةً على بالتدرج.
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