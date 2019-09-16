شكرا لقرائتكم خبر عن عقوبات أمريكية جديدة منتظرة ضد 3 بنوك فى لبنان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

قالت صحيفة "الجمهورية" اللبنانية اليوم الإثنين، إن حزمة من العقوبات الأمريكية قد تستهدف عدداً من البنوك اللبنانية، في خطوة أمريكية جديدة، بعد استهداف المصرف اللبناني "جمال ترست بنك".

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ونقلت الصحيفة، عن مصادر وصفتها بالموثوقة، أن "قراراً أمريكياً، اتخذ بوضع 3 مصارف لبنانية على لائحة العقوبات".

وحسب الصحيفة، لم تحدد المصادر توقيت صدور هذا القرار، ولا إذا كان سيعلن دفعةً واحدةً على بالتدرج.