شكرا لقرائتكم خبر عن س و ج ..كل ما تريد أن تعرفه عن الاحتياطي الاستراتيجي الامريكي من النفط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كشف في تغريدة على تويتر، أن الولايات المتحدة بلد مصدر للطاقة، و"باتت أكبر منتج للطاقة في العالم" بمتوسط 12.5 مليون برميل يوميا، وأعطى ترامب الإشارة لاستخدام النفط من احتياطي الطوارئ .

وأعلنت متحدثة باسم وزارة الطاقة الأمريكية، شايلين هاينز، أن إدارة الرئيس دونالد ترامب مستعدة لاستخدام الاحتياطي النفطي الأمريكي الطارئ إذا لزم الأمر

فما هو الاحتياطي الأمريكي وما حجمه ومن له الحق في استخدامه، وكم الفترة التي يمكن فيها استخراج او استخدام هذا الاحتياطي ؟

تدير وزارة الطاقة الأمريكية الاحتياطي الاستراتيجي النفطي المحفوظ في خزانات تحت الأرض تخضع لحراسة مشددة على سواحل ولايتي تكساس ولويزيانا.

يرجع إنشاء أول مخزون نفط خام احتياطي للطوارئ في الولايات المتحدة الأمريكية، لعام 1975، عندما وقّع الرئيس الأمريكي الراحل جيرالد فورد قانوناً بذلك بعد أن أصيبت البلاد بصدمة كبيرة بسبب حظر نفطي قبل بضع سنوات.

وفي هذا التوقيت كانت تسيطر منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) على إمدادات العالم من النفط الخام، اليوم، تعد الولايات المتحدة الأمريكية واحدة من بين أكبر المنتجين في العالم ومصدّراً رئيسياً، ليس مجرد مستورداً للنفط.

لا تزال تحتفظ الولايات المتحدة الأمريكية بمخزونها من النفط، إذ يحتوي احتياطي النفط الاستراتيجي على 645 مليون برميل، ما يجعله أكبر مخزون احتياطي للنفط في العالم.

مما يتكون الاحتياطى الأمريكى؟

يتكون الاحتياطي الاستراتيجي من 4 مواقع على طول سواحل خليج تكساس ولويزيانا التي تحوي كهوف تخزين عميقة تحت الأرض، يبلغ عمقها ما بين 2000 و4000 قدم تحت السطح.

وبلغت كمية النفط الأكبر الذي احتفظ به الاحتياطي الاستراتيجي على الإطلاق، 727 مليون برميل في العام 2009.

وكانت احتياطيات النفط الأمريكية المؤكدة 26.5 مليار برميل (4.21 × 109 م 3) اعتبارا من عام 2011.

وتمثل بيانات عام 2011 زيادة بنسبة 39% في الاحتياطيات المؤكدة منذ عام 2008 ولكنها أقل بنسبة 32% من 39 مليار برميل (6.2 × 109 م 3 ) من الاحتياطيات المؤكدة في عام 1970، عندما تم العثور على حقل خليج برودو العملاق في ألاسكا.

هل النفط الأمريكي كله قابل للاستكشاف؟

تقدر تقديرات الماسح الجيولوجي الأمريكي أن النفط الخام غير القابل للاستكشاف من الناحية الفنية في الولايات المتحدة هو 48.5 مليار برميل (7.71 × 109 متر مكعب) وقد تم الانتهاء من التقييم الوطني الشامل الأخير في عام 1995.

ومنذ عام 2000 أعادت الولايات المتحدة الأمريكية تقييم 22 حوضا ذا أولوية وتخطط إعادة تقييم 10 أحواض أخرى.

وتمثل هذه الأحواض ال 32 حوالي 97٪ من موارد النفط والغاز المكتشفة وغير المكتشفة في الولايات المتحدة. المناطق الثلاثة التي تعتبر أكبر كمية من النفط هي السهل الساحلي (1002) منطقة أنور والاحتياطي الوطني للبترول في ألاسكا وتكوين باكن.

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الرسم البياني للاحتياطيات النفطية المؤكدة في الولايات المتحدة خلال عام 2012

ما هو النفط الصخري؟

الولايات المتحدة لديها أكبر الرواسب المعروفة من الصخر الزيتي في العالم، وفقا لمكتب إدارة الأراضي ، ويحمل ما يقدر بنحو 2.175 تريليون برميل (345.8 كيلومتر مكعب) من النفط الممكن استرداده.

الصخر الزيتي لا يحتوي فعلا على النفط، ولكن يحتوى النفط شمعي يعرف الكيروجين، ولا يوجد إنتاج تجاري كبير للنفط من الصخر الزيتي في الولايات المتحدة.

كما هناك كميات كبيرة من النفط الثقيل في رمال النفط في شمال شرق ولاية يوتا، لا يزال هناك أي إنتاج كبير من هذه الودائع.



تقديرات موارد النفط البرية

من له حق السماح باستخدام هذا الاحتياطي؟

لا يستطيع أحد سوى رئيس الولايات المتحدة الأمريكية بإصدار أمر لسماح استخدام احتياطي النفط الاستراتيجي، أمر حدث حتى الآن 3 مرّات فقط.

متى تم استخدام الاحتياطي الاستراتيجي؟

قد استخدم الاحتياطي الاستراتيجي آخر مرة في يونيو من عام 2011، عندما أدت الاضطرابات المدنية في ليبيا إلى زعزعة صادرات النفط العالمية، حيث طلبت حكومة الولايات المتحدة الأمريكية – التي كانت تشعر بالقلق من تعطل الإمدادات في اقتصاد عالمي هش لا يزال يتعافى من ركود اقتصادي كبير – بيع 30 مليون برميل.

كما استخدم أيضاً الاحتياطي الاستراتيجي في عام 2005 ، بعد أن دمر إعصار كاترينا البنية التحتية للنفط في البلاد على طول خليج المكسيك، بينما كان الاستخدام الأول للاحتياطي في عام 1991، عندما هاجمت الولايات المتحدة الأمريكية العراق في حرب الخليج الثانية.



تقديرات موارد النفط في الجرف القاري الخارجي

كم المدة التى يستغرقها استخراج الاحتياطي ؟

لا يمكن لأي نفط مستخرج من الاحتياطي الاستراتيجي بالمساهمة في دفعة فورية للإمدادات العالمية، إذ يجب سحبه من التخزين ومن ثم بيعه في سوق المشترين والبائعين، وهي عملية قد تستغرق حوالي أسبوعين.

ويعتبر احتياطي النفط الاستراتيجي هو ما يكفي احتياجات البلاد من النفط لفترة من حوالي 30 يوم الي 90 يوم في حالة تعرض امدادات النفط للانقطاع لأي سبب من الأسباب..

كم حجم النفط الأمريكي الإجمالي ؟

تقدر الخدمات التي تقدمها وزارة الداخلية الأمريكية الحجم الإجمالي للنفط غير المكتشفة والممكن استرداده تقنيا في الولايات المتحدة بنحو 134 مليار برميل (2.13 × 1010 م 3). وقد تم بالفعل حفر أكثر من مليون من آبار النفط الاستكشافية والتنموية في الولايات المتحدة منذ عام 1949.