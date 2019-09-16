شكرا لقرائتكم خبر عن أسهم وول ستريت تتراجع بعد هجمات السعودية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انخفضت بورصة الأسهم الأمريكية "وول ستريت" عند فتحها، اليوم الاثنين، إذ تسبب هجوم على منشأتين سعوديتين للنفط الخام مطلع الأسبوع فى تعطل 5% من الإمدادات العالمية، وأضافت إلى مخاوف حيال النمو العالمى، بينما ارتفعت أسهم قطاع الطاقة مع قفزة بأكثر من 10% فى أسعار النفط.
وأنخفض المؤشر داو جونز الصناعى 73.46 نقطة، أو 0.27 بالمئة، ليبلغ 27146.06 نقطة.
وفتح المؤشر ستاندرد آند بورز 500 متراجعا 10.98 نقطة، أو 0.37 بالمئة، إلى 2996.41 نقطة. ونزل المؤشر ناسداك المجمع 55.07 نقطة، أو 0.67 بالمئة، إلى 8121.64 نقطة.
كانت هذه تفاصيل خبر أسهم وول ستريت تتراجع بعد هجمات السعودية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.