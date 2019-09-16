شكرا لقرائتكم خبر عن أسهم وول ستريت تتراجع بعد هجمات السعودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انخفضت بورصة الأسهم الأمريكية "وول ستريت" عند فتحها، اليوم الاثنين، إذ تسبب هجوم على منشأتين سعوديتين للنفط الخام مطلع الأسبوع فى تعطل 5% من الإمدادات العالمية، وأضافت إلى مخاوف حيال النمو العالمى، بينما ارتفعت أسهم قطاع الطاقة مع قفزة بأكثر من 10% فى أسعار النفط.

وأنخفض المؤشر داو جونز الصناعى 73.46 نقطة، أو 0.27 بالمئة، ليبلغ 27146.06 نقطة.

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وفتح المؤشر ستاندرد آند بورز 500 متراجعا 10.98 نقطة، أو 0.37 بالمئة، إلى 2996.41 نقطة. ونزل المؤشر ناسداك المجمع 55.07 نقطة، أو 0.67 بالمئة، إلى 8121.64 نقطة.